新竹縣長選舉公辦電視政見發表會今天登場，國民黨候選人徐欣瑩第二輪發言聚焦交通、休閒與觀光，提出16大交通工程建設，並主張成立AI智慧交通治理中心，讓紅綠燈依車流動態調整秒數，目標減少20％塞車時間；另提出YouBike前30分鐘免費、興建3000至5000席多功能展演中心，盼改善交通、提升生活品質。

徐欣瑩表示，新竹縣交通是鄉親最關心的問題之一，她提出16大交通工程建設，包含延續現任縣長楊文科提出的10大交通建設，其中包括推動國道楊梅至頭份高架道路，紓解中山高速公路車流，並爭取銜接東西向快速道路，以及竹北、新豐湖口交流道改善、湖口第二交流道、增設二重交流道，還有竹北通往竹科的經國橋路段改善等工程。

徐欣瑩指出，除了16大交通工程，還要打通13個鄉鎮市的交通節點，成立AI智慧交通治理中心，引進AI全動態交通流控制系統，讓重要路口紅綠燈依據動態交通狀況調整秒數，「讓我們的紅綠燈會思考」，提前紓解塞車車流，希望至少改善20％的塞車情形，把時間還給民眾。

大眾運輸方面，徐欣瑩主張引進智慧公車系統，依照民眾需求增加公車路線及班次，並推動智慧停車系統，讓系統告訴民眾哪裡有停車位，不必再盲目尋找。她也提出YouBike前30分鐘免費，增加高鐵、台鐵、公車站及各生活圈周邊站點，補足大眾運輸最後一哩路。

休閒建設方面，徐欣瑩提出打造室內兒童樂園、共融式特色公園，以及籃球、羽球、網球、匹克球、桌球、壘球等運動場館，並規畫青少年運動及展演基地，讓新竹縣民假日有休閒運動、欣賞藝文的地方。

徐欣瑩也主張興建可容納3000至5000人的國際級多功能展演中心，讓演唱會、音樂劇及各類大型藝文活動走進新竹縣，提供民眾更多藝文活動空間。

觀光方面，徐欣瑩提出打造大型休閒運動探索園區，串聯13個鄉鎮市特色觀光，發展沿海農漁休閒、生態旅遊及農村、客庄觀光，結合客家文化、美食與地方產業，吸引遊客不只來一天，也願意留宿新竹縣，深度體驗客庄風情。她強調，希望透過觀光人潮帶動錢潮，讓13個鄉鎮市共同發展、繁榮。