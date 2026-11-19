選戰倒數，台北市長蔣萬安今天赴北投自強市場拜票，此地點是他4年前投入台北市長選舉時宣布請辭立委之處，現場支持者熱烈歡迎、爭相合照，蔣萬安也不斷呼籲市民持續支持。

九合一大選倒數9天，蔣萬安續拚陸戰，上午赴北投自強市場掃街，國民黨台北市議員張斯綱、汪志冰、林杏兒、國民黨台北市議員候選人林揚庭、賴苡任等人一同拜票。另一方面，蔣萬安妻子石舫亘在台北市議長戴錫欽、國民黨台北市議員詹為元陪同下現身中崙市場，持續為蔣萬安尋求支持。

競選團隊告訴現場民眾，蔣萬安4年前投入台北市長選舉時，就在自強市場宣布請辭立委，支持者不斷高呼「凍蒜」、揮舞競選旗幟，展現熱情迎接蔣萬安到來。

蔣萬安逐一向攤商、買菜民眾握手致意，支持者爭相合照，也拿出旗幟、手機殼要簽名，蔣萬安不斷比出代表5號的手勢，尋求選民支持。其中1名民眾告訴蔣萬安，他專程到場表達支持，「一定要當選」；也有民眾說，母親高齡近百歲，特地前來給予鼓勵。

除市場內攤商外，蔣萬安也前往周遭早餐店、髮廊等商家拜票。另外，蔣萬安下午赴新北與國民黨新北市長候選人李四川合體車掃，晚間再到大龍街夜市掃街，在選戰最後階段全力催票、爭取支持。