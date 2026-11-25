整理包／8年內第4次核電公投！投同意、不同意差在哪？通過門檻及核三重啟影響一次看
2026年11月28日九合一地方選舉投票當天，除了投縣市長、議員、村里長及鄉鎮市民代表，還會多領1張公投票，全國性公民投票第22案，又稱核電公投或廢除非核家園公投，為近8年內第4次核電相關公投。
這也是2026年唯一成案的全國性公投，開票順序為先完成選舉票開票，再進行公投票開票。
聯合新聞網特別整理這次公投的題目、投票年齡、通過門檻、通過後的效果，以及正反雙方的說法，帶您一次掌握投票重點。
此次公投題目為第22案，由國民黨立法院黨團提出，「你是否支持政府使用核電振興經濟，以廢除非核家園的能源政策？」選項為同意和不同意。
非核家園是台灣長期的能源政策目標，主要是希望逐步停止核能發電，並發展天然氣、太陽能、地熱及水力等再生能源選項，以降低對核能的依賴。2002年制定的《環境基本法》第23條明定，政府應訂定計畫，逐步達成非核家園目標。
台灣過去核能相關公投包括2018年「以核養綠」、2021年「核四商轉」及2025年「核三重啟」。其中，2018年以核養綠公投通過。
2026年門檻依中選會公布投票權人2,000萬3,835人的4分之1計算。資料來源：中央選舉委員會
依據《公民投票法》第29條規定，公民投票案必須同時符合以下兩項條件才算通過，缺一不可：
【門檻一】同意票要比不同意票多
有效「同意票」必須多於「不同意票」。
【門檻二】同意票要達投票權人4分之1
中選會公告本次全國公投投票權人總數為2,000萬3,835人，有效「同意票」須達4分之1，也就是500萬959張以上。
【通過】兩個門檻都跨過
情境：520萬張同意票、450萬張不同意票。
結果：同意票多於不同意票，並超過500萬959張門檻，公投通過。
【不通過①】同意票夠多，但輸給不同意票
情境：520萬張同意票、540萬張不同意票。
結果：雖然跨過500萬959張門檻，但同意票少於不同意票，公投不通過。
【不通過②】同意票贏了，但票數不夠
情境：450萬張同意票、300萬張不同意票。
結果：雖然同意票多於不同意票，但沒達到500萬959張門檻，公投不通過。
【不通過③】兩個門檻都沒過
情境：2021年核四商轉公投開出380萬4,755張同意票、426萬2,451張不同意票。
結果：同意票少於不同意票，也未達當年495萬6,367張門檻，公投不通過。
|情境
|同意票
|不同意票
|門檻一
同意＞不同意
|門檻二
同意票達1/4
|結果
|兩個門檻都跨過
|520萬
|450萬
|✔ 符合
|✔ 符合
|通過
|同意票夠多，但輸給不同意票
|520萬
|540萬
|✘ 不符合
|✔ 符合
|不通過
|同意票贏了，但票數不夠
|450萬
|300萬
|✔ 符合
|✘ 不符合
|不通過
|兩個門檻都沒過
實例：2021年核四商轉公投*
|380萬
|426萬
|✘ 不符合
|✘ 不符合
|不通過
*2021年核四商轉公投：同意380萬4,755票、不同意426萬2,451票，當年門檻為495萬6,367票。
資料來源：《公民投票法》第29條、中央選舉委員會。
【提醒】拒領公投票不會讓門檻變高
門檻是依「投票權人總數」計算，不是依當天實際投票人數，所以拒領公投票不會改變門檻。只要同意票未達4分之1，或不同意票多於同意票，公投就不通過。
依《公民投票法》第30條規定，若廢除非核家園公投通過，政府須完成與公投結果相符的必要措施，即啟動廢除非核家園政策相關法規的修訂。
值得注意的是，第22案主文僅詢問，「是否支持政府使用核電振興經濟，以廢除非核家園政策」，沒有明確規定政府應採取哪些措施。因此，公投通過後的具體法律效果仍待商榷。
此外，即使核電公投通過，《環境基本法》第23條法律規定，政府應逐步達成非核家園目標也不會失效，如果要刪除這條仍須經由立法院修法。
核安會已完成核三廠再運轉計畫審查，至於能否恢復發電，都取決於台電的設備檢查及各方面的安全評估，並取得運轉執照，而非由公投通過的結果決定核電廠是否重啟。
如果公投未通過，也不代表台灣不能使用核電，依照現行法律，運轉執照到期的核電機組仍可申請重新運轉，但必須通過安全審查。
依照《公民投票法》第32條，自主管機關公告公投結果起2年內，不得就同一事項重新提出公投案。
根據現行《公民投票法》第7條規定，中華民國國民，即具有公民投票權。
投票資格：
1.中華民國國籍
2.年滿18歲(2008年11月28 日（含）前出生者)
3.在中華民國繼續居住6個月以上
4.未受監護宣告
公投與地方公職人員選舉年齡不同，滿18歲就能投公投，但九合一要滿20歲。依中選會公布，全國性公投第22案投票權人共2,000萬3,835人，其中18至19歲投票權人有40萬2,980人，這些年輕選民當天只會領到公投票。九合一直轄市、縣市長選舉人人數則為1,957萬6,028人。
- 滿20歲 98.0%
- 18至19歲（只能領公投票） 2.0%
投票時間為11月28日上午8時至下午4時。投票當天應攜帶3樣物品，前往指定投票所。
●國民身分證
●印章
●投票通知單
忘記攜帶印章，可以簽名代替，無法簽名者可按指印代替；若未攜帶投票通知單，仍可投票。民眾可以查看投票通知單，或透過中選會選舉專區查詢投票所地點。要是發現投票通知單遺失或投票通知單不見，可以直接利用內政部選舉投票所查詢，就能知道自己所在縣市投票所地點。
可以不投公投票嗎？依中選會說明，如果不想領公投票，選務人員會在名冊備註欄註記，民眾在離開投票所後不得補領，不得再次進入投票所投票。
公投票投錯票匭，仍算有效票嗎？只要是在「同一投票所內」誤投到其他票匭的公投票或選舉票，開票時經選務人員驗明票種後，會歸屬到原本的票種分別計算，依法仍屬有效投票，不會變廢票。
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