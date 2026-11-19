民進黨基隆市長候選人童子瑋碩士論文涉抄襲，國民黨立院黨團今天再度召開記者會，質疑童子瑋的論文與學長羅卓傑的論文文字重合率高達27.5%，更出現前後矛盾、統計數字計算錯誤等嚴重疑點，國民黨團書記長許宇甄呼籲童子瑋別再神隱，應親自交代。

童子瑋進步基隆辦公室今天表示，中國國民黨既已循正式管道提交處理，論文就待專業認定，不需要政治口水。

國民黨立法院黨團書記長許宇甄、國民黨立委王鴻薇、林沛祥等人，今天在立法院國民黨團記者室召開記者會，質疑童子瑋的碩士論文與學長羅卓傑的論文文字重合率高達27.5%，不僅出現「題目寫4家、內文寫15家」的前後矛盾，更有多處中英文摘要雷同、統計數字計算錯誤等嚴重疑點。

許宇甄表示，關於童子瑋的論文爭議出現最新比對資料，竹北市長候選人邱臣遠競選團隊總幹事翟本喬進一步比對發現，童子瑋與羅卓傑的論文文字重合率高達27.5%。從中國大陸的研究文獻到學長的論文，都涉嫌嚴重抄襲的具體指控。

許宇甄表示，國民黨團提出具體要求，請童子瑋不要再神隱，必須親自交代，也要求海洋大學必須啟動獨立的專業調查，捍衛學位公信力，給所有認真寫論文的學生、校友及台灣社會一個交代。若經調查小組審查查證童子瑋確實有抄襲，請童子瑋公開道歉並負起應有的政治責任。

林沛祥指出，請童子瑋公開完整論文比對報告，說清楚哪些是別人成果、哪些是自己研究，以及自身的學術貢獻何在；請海洋大學正式展開學術倫理調查，給社會清楚交代；也請童子瑋公開重大市政政見的規劃依據、預算、可行性評估與完成時間表，不要只有口號沒做法、只有承諾沒數字。