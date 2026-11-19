中國國民黨台東縣長候選人吳秀華陣營今天告無黨籍台東縣議員林參天涉發黑函，林參天駁斥；無黨籍台東縣長候選人李吳穎智告吳秀華和哥哥吳俊立涉教唆恐嚇，吳秀華陣營反駁。

署名林參天的文宣彙整媒體質疑吳家相關報導，吳秀華競選總部副主任委員黃仁上午到台灣台東地方檢察署告林參天涉違反公職人員選舉罷免法意圖使人不當選。

吳秀華競總表示，林參天散布黑函，企圖影響選舉結果，依法提告追究法律責任，要遏止不實指控與惡意抹黑選舉歪風；選舉應回歸政策討論與理性競爭，而非透過黑函、製造不實訊息影響選舉。相關法律問題與後續細節由律師團隊處理，將持續蒐集相關事證，依法捍衛權益。

林參天說，黑函是指「未具名」或「虛構不實內容」，文宣有他的簽名，敢具名、負責與接受檢驗，且內容是完整媒體報導，他也有向媒體買版權，這些媒體報導「究竟哪一點不是事實？」倒是吳秀華面對外界一連串質疑，都沒正面回答任何問題。

林參天表示，吳秀華不要再動輒以「政治迫害」、「選舉操作」或「黑函」這些政治語言，企圖轉移焦點、掩蓋真相與逃避問題。

此外，李吳穎智昨天也到台東地檢署告吳秀華和吳俊立涉教唆恐嚇威脅及違反選罷法。

李吳穎智說，侯姓人士10月12日透過社群網站臉書（Facebook）傳訊息約見面，只稱「有急事」、未多說明。他當下未多想，後來再由對方臉書發現，原來侯姓人士當過吳俊立司機，還處理國民黨選務，擺明就是吳家人要施壓他，已違反選罷法，造成他家人心生畏懼。

吳秀華競總表示，無端指控，與競總完全無關，選舉應回歸理性，接受人民檢驗政見。