選前關鍵時刻，台灣民眾黨主席黃國昌今天趕赴花蓮，清早合體國民黨縣長候選人游淑貞站路口拜票，近中午時走進藍黨部同台高喊唯一支持游淑貞。他再度點名批張峻，表示民眾黨不可能支持一個在擔任公職期間，竊占花蓮國土，只為了讓他們家賺更多的錢的人。

張峻昨獲民眾黨縣黨部主委張天民公開支持，但今天又遭黃國昌重話批評。張峻說，黃國昌應把整件事情來龍去脈了解清楚，不要聽片面之詞就認定張峻是什麼樣的人，選舉不應該用負面的抹黑、對立，應該回歸政見。他也感謝張天民的支持，希望花蓮不分藍綠白共同翻轉花蓮。

黃國昌今天一早到花蓮與游淑貞同框在市區重要路口拜票，近中午時走進藍黨部再度與游合體，還拉起手高喊凍蒜、支持游淑貞。

他致詞表示，民眾黨與國民黨簽署2026聯合治理的協議，協議中清楚承諾藍白在縣市長層級充分合作，國民黨徵召游淑貞角逐花蓮縣長，民眾黨也沒有推出縣長人選，就會全力支持、唯一支持游淑貞。

媒體詢問黨部主委張天民挺張峻一事，黃國昌說，張天民和張峻認識很久，支持張峻是張天民個人意見，但黨的決定一定超越個人情誼，沒有任何模糊空間。

黃國昌點名張峻批評，表示民眾黨不可能支持一個在擔任公職期間，竊占花蓮的國土、破壞花蓮的山坡地，只為了讓他們家賺更多的錢、犧牲花蓮利益，滿足的只有他們家族個人私慾。

游淑貞感謝黃國昌讓花蓮成就藍白合，未來民眾黨在花蓮有好的政策與建設提案，國民黨也會給予支援。

張峻是現任議長，轉戰參選下屆花蓮縣長，今年8月依家族在國有地種檳榔一事，遭花蓮地院依非法占用致水土流失未遂罪判刑6月，可易科罰金。張峻已在2024年6月及8月將土地返還國產署北區分署花蓮辦事處。

張峻當時說明檳榔是他祖父、父執輩留下來，因為長輩年紀大無法再處理檳榔採收，他身為晚輩才協助採收與承包，都是既有的檳榔樹，沒有新種，也沒有再開山、整地開墾，後來土地使用權利有爭議，他依法辦理申租，也繳納租金和使用補償金，後續將土地返還國家，一審判決後已提起上訴。