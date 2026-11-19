無黨籍蘆竹區市議員候選人劉勝全選前舉辦守護環境及音樂會、團結之夜衝刺。圖：翻攝自劉勝全臉書

選舉不到10天，無黨籍桃園市蘆竹區市議員候選人劉勝全把握最後關鍵時刻，為鞏固大山腳、海湖及南崁、大竹基本盤尋求鄉親支持，全力衝刺拜票，劉勝全今(19)日表示，海湖山腳工廠及汙染多，為持續重視環保議題，下周將舉辦一場守護海湖環境說明會，表達守護為在地環保生態決心，選前黃金周22日將在南崁、大竹地區舉辦音樂會及團結晚會，爭取選民支持。

桃園好神活動表揚績優宗教團體，桃園市長張善政親自頒獎，擔任誠聖宮及源福宮主委的無黨籍市議員劉勝全接受表揚。圖：翻攝自劉勝全臉書

劉勝全從基層民代至今從政逾30年，扎根基層服務，關心地方環保議題，蘆竹山腳、海湖地區發生汙染事件，他站在居民立場，4年前爆發美福倉儲大火汙染居民和環境嚴重，民眾權益受損，劉勝全大力聲援自救會討回權益，劉勝全說，蘆竹海湖、山腳地區工廠多、汙染多，守護在地環保生態是他問政關心重點，下周將在海湖地區舉辦一場守護海湖環境說明會，為在地環保生態宣講。

劉勝全表示，這次選舉，他沒有政黨奧援，全靠過去基層經營及鄉親支持，最後選前關鍵，將在南崁五福宮旁五福夜市場地舉辦夜市巡禮青春開唱音樂會，邀請R&B、嘻哈知名歌手王ADEN及「搖滾宮主」賴銘偉等搖滾歌手表演，邀請年輕市民參與輕鬆歡樂一下，選前黃金周22日將在下南崁舉辦一場恐龍派對，長約9米恐龍表演，歡迎親子共歡，當天在大竹上興公園舉辦一場團結晚會，尋求鄉親11月28日投票支持。

劉勝全曾任桃園縣議員及3屆市議員資歷，長期在蘆竹大山腳、海湖及南崁基層經營，擔任山腳地區誠聖宮、源福宮主委，最近桃園神活動，誠聖宮獲桃園市績優公益宗教團體及推廣宗教環保減碳等表現，獲市長張善政表揚。劉勝全表示，他一直重視環保減碳議題，也爭取市立醫院蘆竹分院由張善政拍板，未來會繼續監督市府打通大南崁通勤路網，改善教育、社福環境及推動航空城發展、做好環保議題。

本文章來自《桃園電子報》。原文：蘆竹議員劉勝全深耕地方拚連任 辦說明會誓言守護海湖環境