基隆市長選舉選舉公報出爐，1號民進黨候選人童子瑋政見欄提及要當基隆的生活市長，並放一張與前總統蔡英文合體照，推薦「支持童子瑋，基隆有作為」。3號國民黨現任市長謝國樑標榜「挺良樑，基隆有愛為了一一代」，列舉任內政績，包括「長樂65專案」敬老三節慰問金加停等。

謝國樑政見列舉三大面向，一是加速基礎建設，積極招商引資，全面推動都市升級，包括全力推動基隆捷運計畫及基隆智慧科技園區，推動市區騎樓整平、汙水下水道接管；二是亞洲最有愛城市，全齡照護幸福倍增，包括全國首創「親子照護平台」、「長輩照護平台」成效顯著，完成一區一室內兒童樂園等。

三是安全美好新生活，基隆更乾淨、更宜居等，包括全面汰汰換老舊公車為電動公車、全市11座公私協力特色候車亭、行人事故率降至全島數一數二、基隆市立田徑場、基隆市立總圖書館全面翻新對外開放等。

童子瑋政見提出三大願景顧長輩、青年減壓及升級交通。一敬老方面，三節、重陽禮金加倍，一年領2萬元；社福方面，身障市民三節慰問金加倍，一年領9000元；點數方面，基隆敬老卡每月600點。

童子瑋說，二生育方面，地方+中央補助16萬，全台最高；托育一學區一公托，普及夜間延托；養育從0到3歲每月1000元育兒禮金，全台首創；就學方面國小、國中、高中入學禮金各1萬元；社宅則增建青年社宅，讓年輕人住得起、住得好。三是交通政見，換新車、增班次、電子站牌準時進站，並爭取客運增加班次、拓寬國道，上得了車、上路不塞車。

2號魏造文則在政見寫「基民有錢快樂」、「基宅免受海水倒灌」、「乾淨選舉」等語。