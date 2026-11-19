台中市第四選區（豐原、后里區）的國民黨議員候選人邱愛珊，因為身材高挑、五官深邃、外型亮麗，經常被地方民眾聯想到南投縣長許淑華，甚至被封為「豐原許淑華」。兩人不僅外型神似，許淑華近期更親自拍攝推薦影片，公開力挺邱愛珊，讓這對「神力女超人姊妹檔」成為地方選戰話題。

邱愛珊與許淑華外型相似，在豐原、后里地方跑攤時，經常成為民眾聊天的話題。尤其邱愛珊剛踏入政壇、知名度還在累積時，高挑身影與長髮造型，常讓不熟悉她的民眾聯想到許淑華，甚至有人遠遠看到背影，就以為是南投縣長來了。「豐原許淑華」的稱號也因此在地方流傳，意外成為她與選民拉近距離的話題。

許淑華過去曾以「神力女超人」造型在選舉場合亮相，留下鮮明印象，成為國民黨女性政治人物的代表性形象之一。邱愛珊則以親切、活潑的形象經營地方服務，兩人外型相似，也讓支持者笑稱是「姐妹檔」或「神力女超人分身」。

許淑華最近更透過影片為邱愛珊拉票，向豐原、后里鄉親問好，誠懇推薦市議員邱愛珊，肯定她在地方的表現相當亮眼，呼籲大家全力支持，讓邱愛珊繼續為地方服務。影片中兩人同框，外型相似的話題備受矚目。