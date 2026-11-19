新竹縣長政見發表會今天登場，無黨籍候選人朱定瑀提出建設藍圖，涵蓋交通、土地、農業、住宅及醫療等面向，主張縣政應有短、中、長期規畫，避免頭痛醫頭、腳痛醫腳，帶動新竹縣長遠發展。

交通方面，朱定瑀提出「一節三環五聯絡」計畫，透過高架與平面道路共構，串聯縣內交通，打造20分鐘生活圈，目標24年完成。他也主張取消機車兩段式左轉、調整交通開罰標準、開放部分道路時段停車，並設置行人專用號誌。大眾運輸則規畫全縣轉運站，偏遠地區採隨招隨停，串聯竹科、工業區及各景點。

土地及住宅方面，他主張縣府以徵收土地與地主交換，將建立明確行政流程，要求農地工廠完成改善程序後，縣府須在2個月內協助取得相關使用執照。

此外，也將支持青年返鄉創業，提供所需土地，並協助辦理土地變更、用水、用電及使用執照等程序，降低創業門檻，鼓勵青年返鄉發展，也能就近陪伴父母。

朱定瑀表示，未來將研議減少農地休耕面積，提升土地利用效益，並由政府提供土地興建社會住宅，增加民眾居住選擇，回應地方住宅需求。

醫療方面，他主張擴大衛生室功能，整合長照、幼兒保健、內外科及慢性病醫療，目標每個鄉鎮至少設置1處夜間急診醫院；另提供50歲以上民眾免費健康檢查，並補助助聽器、活動假牙及膝關節相關支出。