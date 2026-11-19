宜蘭縣長選舉首場政見會上，無黨候選人楊鉯婷指自己曾向民進黨宜蘭縣長候選人林國漳法律諮詢，遭林國漳冷漠對待。國民黨立委賴士葆今受訪說，面對選民的指控這很嚴重，代表他只服務有錢人，對弱勢需要法扶的人置之不理。

宜蘭縣長5名候選人齊聚政見會，其中楊鉯婷說她在2021年因車禍求助無門，曾請求安排公益律師諮詢，沒想到林國漳身為律師，拿到她的資料「連一字一句話都沒有回我」、「就這樣看一眼就還我，看一眼就還我」換下一位，質疑自己當年未獲得應有協助，盼藉由政見發表會向林國漳討個說法。

賴士葆今受訪說，林國漳是律師，面對選民指控應該說清楚，認為此事很嚴重，代表林國漳只服務有錢人，對弱勢需要法扶的人置之不理，這件事非常有殺傷力，應該要說清楚。賴士葆也質疑，林國漳一個政治素人，空降參選宜蘭縣長，背後有賴清德總統撐腰，因為賴總統執政下就是道地的派系治國，非賴系就吃虧了。宜蘭縣是民進黨聖地，政治意涵大，雖然地方不大但政治味很重。