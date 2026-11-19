新竹縣長選舉公辦電視政見發表會今天登場，國民黨徐欣瑩提出長者福利、生育補助及科技產業政見；民進黨鄭朝方談到以竹北經驗改善交通、教育及社福；無黨籍朱定瑀聚焦土地正義、青年返鄉創業。

新竹縣長選舉公辦電視政見發表會今天登場，並同步直播。經抽籤決定發表順序為徐欣瑩、鄭朝方、朱定瑀。

徐欣瑩表示，過去擔任縣議員及立委期間，曾爭取興隆大橋、竹北外環道、寶山竹13線拓寬等交通建設，並投入校園改善、農路及河川整治；未來將延續縣長楊文科重大建設與政策，以清廉為施政原則，推動縣政發展。

她說，社福方面將推動65歲以上長者健保費全額補助、敬老津貼不排富，敬老卡提高至1500點，並提供新台幣6萬元假牙補助及免費帶狀疱疹疫苗；育兒方面提出每胎10萬元生育補助、家長每天減少1小時工時且不減薪，另提供青年創業補助、貸款利息補貼及住宅支持。

徐欣瑩表示，產業方面將推動桃竹竹苗大矽谷計畫、及AI智慧產業學院等，並建立AI智慧縣政府；教育方面將擴大高中職在地就學機會、推動通學專車、AI及雙語教育，強化偏鄉遠距教學與技職教育，同時推動校園行政減量，減輕教師負擔。

鄭朝方表示，將以竹北市政經驗推動縣政，運用創新與美學改善城市治理。交通方面，將縫合公車、停車場及YouBike，打造便捷轉乘系統，並推動智慧候車亭、湖口第二交流道、竹東二重交流道及國道銜接台68線等建設，改善通勤問題。

他說，教育方面將盤點竹北、竹東、新豐、湖口等地就學需求，評估增設完全中學，減少跨區就讀；並推動安全通學步道、營養午餐結合食農教育、品味飲食，以及校園行政減量，減輕教師負擔，同時擴大早期療育及特教助理員服務。

鄭朝方表示，社福方面將推動65歲以上長者健保費全額補助、50歲以上帶狀疱疹疫苗補助每劑6000元、兩劑最高12000元，並將敬老卡更名為鑽石卡、提高至1200點，擴大使用範圍，同時提升托育服務量能，打造全齡友善城市。

朱定瑀表示，認識新竹縣才能認同新竹縣，未來將推動土地正義，保障地主權益，落實土地使用公平正義，讓土地資源獲得合理運用。

他說，針對返鄉創業青年，將由新竹縣政府協助辦理土地使用申請及審查，並協調用水、用電等需求，降低創業障礙，協助青年順利投入經營。

朱定瑀表示，未來將研議減少農地休耕面積，提升土地利用效益，並由政府提供土地興建社會住宅，增加民眾居住選擇，回應地方住宅需求。