賴清德總統今天到彰化員林福寧宮，替民進黨彰化縣長候選人陳素月、員林市長候選人張政岳輔選。 賴清德大讚陳素月多年來打扮樸素、深耕基層，還以她的名字比喻，稱陳素月就像「月娘」，月光照耀不分貧富，會照顧每一個人，呼籲選民支持。

賴清德今天抵達福寧宮後先進行參拜，廟方也準備疏文稟報上蒼。活動期間發生一段插曲，一名在地婦人趁賴清德準備離去前，上前哽咽陳情，表示自己被詐騙270萬元，至今仍拿不回錢。賴清德稍作停留傾聽，拍拍婦人的肩膀後離去。

這名婦人住大村，她表示，兩年前接獲自稱財政部官員的電話，遭詐騙270萬元，由桃園的法院審理，但款項始終無法追回，實在求助無門，才趁今天總統到訪的機會當面陳情。

陳素月、張政岳先後向現場支持者懇託選票。賴清德表示，他很佩服陳素月，過去參選員林鎮長雖然沒有當選，但當時提出將員林鎮升格為市的政見，後來魏明谷當選縣長，陳素月透過補選進入立法院，仍持續爭取，最後成功促成員林升格，「她落選，還是把政見實現了」。

賴清德進一步形容，陳素月多年來始終穿著樸素，甚至沒看過她穿高跟鞋，可能家裡連高跟鞋都沒有，因為她30多年來深入基層，走遍大街小巷，才能了解地方問題、替民眾解決事情，而且服務不分黨派、不分階層。

賴清德說，月娘的月光不分貧富，每個人都能享受月光，就像陳素月會照顧每一個人。他還以「彰化的阿信」形容陳素月，稱這種人當縣長，就像當媳婦一樣，晚晚睡、早早起，是最好的縣長。

在交通建設方面，賴清德也提到，陳素月爭取田中支線銜接集集支線，讓彰化未來能連結南投；另外，彰化市鐵路高架化也是陳素月在魏明谷擔任縣長期間積極爭取的建設，他當時也曾親自到場了解，認為確有推動必要，目前相關工程已經啟動，呼籲選民全力支持陳素月。

賴清德總統今天到彰化員林福寧宮，替民進黨彰化縣長候選人陳素月輔選，鄉親熱情歡迎。 記者黃仲裕／攝影

賴清德總統今天到彰化員林福寧宮，替民進黨彰化縣長候選人陳素月、員林市長候選人張政岳輔選。 賴清德大讚陳素月多年來打扮樸素、深耕基層，稱陳素月就像「月娘」。記者林敬家／攝影

賴清德總統今天到彰化員林福寧宮，替民進黨彰化縣長候選人陳素月輔選，有婦人到場陳情。記者林敬家／攝影