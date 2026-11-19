選前倒數9天，日前民眾黨創黨主席柯文哲胞妹柯美蘭與民進黨新竹縣長候選人鄭朝方合體，盛讚竹北城市美學，讓綠白合作再添想像。此外，新竹縣副縣長、陳見賢妻子也在臉書上發文「新竹縣需要一個善良的人來帶領」，更被外界解讀挺鄭朝方，相關跨黨派訊號是否產生選舉效應，備受關注。鄭朝方今天回應，「個人的為人、善良與政績，才能跨越政黨藩籬。」

談及近期選戰攻防，鄭朝方也罕見直球對決。他指出，這次選舉出現無中生有的抹黑，以竹東「神去村」爭議為例，將他與新竹縣長楊文科吃飯一事編入黑函，甚至衍生媒體不實報導，讓他感到莫名其妙，已提出告訴。

他質疑，應釐清究竟是誰向楊文科提及此事，也呼籲楊文科出面說明，對相關內容被製成黑函文宣感到遺憾。

鄭朝方表示，對於自己沒做過的事，沒有必要刻意進行政治攻防。他強調，過去幾年竹北市政無論政策或建設，都未涉及生命園區，雖然縣府曾多次詢問，也有民意代表建議在竹北西區推動，但他任內並未興建，未來也不會推動。

至於竹東生命園區，他也強調自己並非竹東鎮長，也不可能在竹東推動生命園區，呼籲媒體及縣民釐清事實，並批評「不要用他自己的問題來打別人，這是非常不道德的。」