民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天由競選總部主任委員、前總統蔡英文陪同，前往永和區保福宮參香祈福，蔡與蘇二人並向鄉親致詞。現場湧入大批支持者，歡呼聲、尖叫聲與掌聲此起彼落，氣氛相當熱絡，民進黨板橋區黃淑君、永和區許昭興、羅文崇及中和區張維倩、張嘉玲與張志豪及新店區陳韋任等議員侯選人也到場。

蔡英文表示，自己並非首次前來參拜，早在2015年參選總統時就曾來過並獲得庇佑、順利當選。她在現場親切與支持者互動，點名詢問從2010年新北市長選舉、2015至2016年到2020年一路相挺的「老朋友」，感謝永和鄉親多年來始終如一的熱情。

談及與永和的深厚情感，蔡英文指出，自己在2010年參選市長、2012年及2016年參選總統期間，家與戶籍都在永和，至今家也還在。她提到，擔任總統時將官邸稱為「永和官邸」，正是因為非常懷念在永和生活的日子；她也笑問現場，大家熟悉的副總統蕭美琴也是永和人，這裡可說是出過總統與副總統的「風水寶地」，期盼這塊寶地能繼續庇佑大家，新北市再出一個女市長。

針對永和的特色與市政需求，蔡英文表示，永和擁有豐富的人文、文化與宮廟底蘊，充滿氣質，同時也是全台灣人口最密集的地方。她認為，在高度人口密集的環境下，政府如何提供完善的服務與照顧，對新北市政府乃至中央政府都是一大挑戰，包括長者的長照、孩童的照護與上學便利，以及市民上班能否縮短時間、早點抵達工作處所，都是地方首長極為重要的責任。

最後，蔡英文向永和「老鄰居」懇託，表示自己今天回到永和不是來做客，而是要拜託大家在下一次新北市長選舉中，一定要選出真正會做事、帶來大建設與大照顧的市長。她指出，地方需要一位貼心、關心大家且巨細靡遺都能想到的人選，大讚身旁的蘇巧慧最知道這些事，呼籲鄉親把選票投進去，共同支持蘇巧慧。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧首先感謝保福宮管理委員會幹部及到場貴賓與地方民代，並幽默介紹多位在地議員與參選人，展現團隊凝聚力，也感念蔡英文前總統親自前來陪同參拜、為大家加油打氣。

蘇巧慧表示，保福宮長期是永和人情往來與信仰聚集的核心，許多管委會幹部更是永和在地仕紳家族，長年為地方付出。她指出，真正一座城市的發展往往從廟宇開始，自己來到永和第一站便走進保福宮，向地方前輩請教並懇託，思考未來永和與下一個世代還能有哪些建設與努力。

談及永和的城市特質，蘇巧慧形容永和就像一個「小台灣」。她提到，從早期在地家族、不同年代移居的群體到北漂家庭，許多來到新北打拚的人都選擇以永和為根據地，使當地在飲食、文化與生活面貌上展現多元匯聚與包容；她笑說，也正因如此，蔡英文前總統當年在新北落腳時，第一站便選擇了永和。

最後，蘇巧慧強調，既然自己立志為新北服務，就一定會為永和全力付出。她再次感謝過去曾住在永和、如同好鄰居般的蔡英文前總統特地前來相挺，祈求保生大帝庇佑地方平安順利，並期盼自己能獲得市民支持，有機會為新北與永和打拚服務。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（前左二）上午前往永和保福宮參香祈福，前總統、競選總部主委蔡英文（前中）與保福宮主委陳水生（前右二）等人陪同站台，現場湧入大批支持者，蔡英文呼籲鄉親把現場的熱情化為行動，投票支持蘇巧慧。記者杜建重／攝影