選戰倒數9天，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天邀前總統蔡英文前往中和、永和參拜，全力衝刺陸戰。蔡英文表示，當年她參選新北市長沒成功，盼蘇巧慧替她完成心願。

蘇巧慧上午與蔡英文先後前往中和烘爐地南山福德宮、永和保福宮參拜，許多支持者在烘爐地高舉看板迎接，還有人清晨5時許就來排隊等候。蔡英文現身時掀起眾人歡呼，民眾爭相合影，展現高人氣。

蔡英文致詞時底下尖叫聲不斷，她笑說從政那麼多年，很少像現在有一群這麼聒噪的支持者。她表示，自己2010年參選新北市長沒成功，擔任總統期間也沒有充裕時間能推進新北建設，因此非常希望蘇巧慧當選，替她完成心願。

蔡英文指出，中央已將許多法規、預算、基礎都打好，新北需要一個能幹且精力無窮的市長，強而有力地將這些政見、願景一一實踐。蘇巧慧的父親、前行政院長蘇貞昌在任時有許多全國性的規劃，交由地方實踐的最好人選就是蘇巧慧，並呼籲支持者盡力幫忙拉票。

蘇巧慧提到，今天選在烘爐地，是因為大家都爭相想邀蔡英文爬山，「但妳都被大家搶走了」，因此這次特別選新北最多階梯的廟，在選前第9天共同為新北祈福。

蘇巧慧表示，她出身中和家族，在地人都希望中和能成為安居樂業的地方，因此她提出加速都更、整合雙和醫院等醫療資源打造下個新北生醫廊帶等政見，「我們有好多期許，但在其位才能謀其政」，會繼續努力往此方向前進。