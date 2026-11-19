國民黨立委傅崐萁國會辦公室執行長李秀姬，涉嫌在臉書分享疑似經AI變造的民進黨台北市長候選人沈伯洋選舉公報政見圖，遭網友質疑後刪文，並發文表示「網友做的AI圖，以後會仔細確認再分享」。台北地檢署依違反選罷法火速展開調查，今上午李秀姬赴調查局新北市調查處製作筆錄，今下午主動同意至北檢接受檢察官複訊。

李秀姬17日在個人臉書分享一張疑似經AI變造的沈伯洋選舉公報政見圖，圖片文字寫著「沒有市民大道縫合、沒有自行車專用橋、沒有無限都更」等內容，李並在貼文質疑「公務員彈性上下班呢？單身女性服務專線呢？臨時托老券呢？」。

貼文曝光後，網友質疑李分享的政見圖遭AI變造，連供民眾查閱完整政見的QR Code也疑似遭修改。李秀姬隨後刪除貼文，另發文回應「謝謝各位恩人的提醒，網友做的AI圖，以後會仔細確認再分享。」有網友仍質疑李秀姬分享AI改圖是否應該道歉，李則回覆「生氣對身體不好喲」，並限制網友回應貼文。