新北市長藍綠激戰，母雞聲勢也牽動議員小雞選情，為讓新北議員席次極大化，國民黨新北市黨部主委黃志雄宣布，板橋、新莊、土樹三鶯、三蘆4個選區啟動聯合配票，近日將配票相關作法及說帖寄給黨員，藍軍要在最後關頭全力衝刺，催高投票率。

市長選舉與議員選局有共伴效應，議員席次多寡影響議長龍頭保衛戰。國民黨籍議長蔣根煌所屬的選區是新莊區，當地民進黨也是聯合競選，蔣根煌扮演國民黨新莊母雞，與民進黨新莊操盤手、立委吳秉叡仙拚仙，在地面部隊、組織戰交鋒激烈。

國民黨在新莊提名3席，分別是蔣根煌、蔡健棠及新人王珮宇，對於配票機制，蔣根煌樂見其成，他說，選民對投票有一定自主性，鐵票或死忠票可能不容易因配票流動，對支持誰沒有強烈喜好的選民來說，配票是一個可以參考的指引，對議員席次極大化有幫助。

板橋也是議員配票選區之一，在配票討論會議上，有現任議員支持，也有現任議員表達反對，最後仍因尊重多數意見，做出配票決議。

國民黨新人鄧凱勛說，尊重黨部的遊戲規則，能否出線，最關鍵仍是候選人的努力及選民的認同。對新人來說，配票是一則以喜、一則以憂，新人缺乏基本盤，期待能因為配票而有選票斬獲，卻也擔心新人紅利流失，配票對新人來說是兩面刃，他拜票時，仍會誠懇地請託，拜託選民給新人機會，將新人紅利發揮到極致。

黃志雄在給黨員的配票信中寫到，新北市是全國人口最多的直轄市，未來市政發展及地方建設，都需要持續關注與理性討論，面對激烈的選戰，如何兼顧公平、發揮團隊最大戰力並達成全壘打的整體布局，是黨部最審慎面對的課題。為了避免資源過於集中或分散，透過充分的溝通與公開協調，制定了制度化的「生日月份配票團結方案」，2026新北這一仗是需要全體黨員齊心協力的團體戰，2026的結果將奠下2028重返執政基石，唯有新北勝利，才有機會翻轉2028，讓民進黨下台。

2022年新北議員選舉，國民黨當選32席，民進黨當選28席，2026年這一仗，國民黨提名37人參選，民進黨提名36人，

「讓票的流動均勻一點，力求席次極大化。」黃志雄說，過去通常是採重點輔選，拉處境相對危險的候選人一把，這一次市長選局很緊繃，首度針對議員激戰區祭出明確配票規則，沒有強制性，給選民做為參考，也表達黨部態度，評估配票效益利多於弊。

國民黨新北市黨部主委黃志雄說，過去通常是採重點輔選，拉處境相對危險的候選人一把，這一次市長選局很緊繃，首度針對議員激戰區祭出明確配票規則，沒有強制性，給選民做為參考，也表達黨部態度，評估配票效益利多於弊。記者王慧瑛／攝影

國民黨新北市黨部主委黃志雄宣布，板橋、新莊、土樹三鶯、三蘆4個選區啟動聯合配票，近日將配票相關作法及說帖寄給黨員，藍軍要在最後關頭全力衝刺，催高投票率。圖／國民黨新北市黨部提供

國民黨新北市黨部主委黃志雄宣布，板橋、新莊、土樹三鶯、三蘆4個選區啟動聯合配票，近日將配票相關作法及說帖寄給黨員，藍軍要在最後關頭全力衝刺，催高投票率。圖／國民黨新北市黨部提供

國民黨新北市黨部主委黃志雄宣布，板橋、新莊、土樹三鶯、三蘆4個選區啟動聯合配票，近日將配票相關作法及說帖寄給黨員，藍軍要在最後關頭全力衝刺，催高投票率。圖／國民黨新北市黨部提供

國民黨新北市黨部主委黃志雄宣布，板橋、新莊、土樹三鶯、三蘆4個選區啟動聯合配票，近日將配票相關作法及說帖寄給黨員，藍軍要在最後關頭全力衝刺，催高投票率。圖／國民黨新北市黨部提供