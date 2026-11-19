兼任民主進步黨主席的總統賴清德今天參拜彰化南瑤宮等宮廟，力挺民進黨彰化縣長候選人陳素月與彰化市長候選人黃柏瑜表示，如果2人當選，一定能好好照顧彰化民眾。

賴總統參拜彰化南瑤宮、員林福寧宮及永靖永安宮，陳素月等陪同。賴總統表示，除向媽祖祈求風調雨順、國泰民安，也要請大家支持陳素月、黃柏瑜與轉戰彰化縣議員的彰化市長林世賢等。

賴總統說，彰化市公所在林世賢領導下獲廉政楷模，南瑤宮整修工程首期剛完工，接下來整修工程要拜託陳素月及黃柏瑜，讓南瑤宮成為彰化市重要文化資產。

賴總統表示，人民是總統頭家，彰化縣民也是縣長、市長頭家，最重要工作是照顧人民，陳素月推出育兒政見要照顧人民。陳素月從政30多年始終如一，穿步鞋走遍大街小巷，傾聽民眾心聲，幫忙解決問題，希望大家支持。