民眾黨嘉義市長候選人張啓楷今天遭爆料，4月間跑行程途中當街小解，引發譁然，由於今天是「世界廁所日」，對於張此舉是否代表地方公廁不足？行政院說，人民的小事就是政府的大事，若人民有需要，都尊重地方政府規畫。

據「鏡週刊」報導，有民眾爆料，今年4月19日下午目擊張啓楷疑似在嘉義市經國新城的人行道當街小解，遭行車紀錄器拍下，立即引發議論，張啓楷臉書（Facebook）也湧入網友紛紛留言；張啓楷昨天火速致歉，稱因身體不適找不到廁所，會深深反省，犯錯就要坦白面對、改進。

行政院今天舉行院會後記者會，媒體提問，今天是「世界廁所日」，張啓楷因尿急在路邊小解，這是地方公廁設置不足導致嗎？行政院是否應督促地方政府改進？

李慧芝表示，人民的小事就是政府的大事，縣民、市民有需要，政府尊重地方政府的規劃。說到公廁，很多人都用過加油站的洗手間，這是前省長宋楚瑜任內，與中油討論出來的結果，也方便了無數用路人，不少候選人也都使用過。

李慧芝強調，目前立法院正在協商中油的追加預算，還是呼籲立院支持中油、台電撥補，讓這兩家企業繼續維持穩定能源供應、讓民生物價也能繼續穩定。