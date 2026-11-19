國民黨新北市長候選人李四川與台北市長蔣萬安今天表示，共同推出「雙北公車399定期票」，可以減輕公車族負擔，未來也將盤點公車路線與班次，優化路網與營運效率。

李四川與蔣萬安上午在李四川競選總部舉行「雙北好水，翡翠水庫、光電止步」聯合記者會，說明翡翠水庫是否設置光電板、雙北河川水質、雙北公車399定期票等議題。

李四川指出，雙北交通是共同生活圈，不同族群有不同的搭車需求。除了發展捷運定期票，對公車族也應該有優惠政策，因此推出399元公車定期月票，讓民眾搭乘公車能有更划算的選擇，照顧長輩及非捷運沿線居民。

李四川表示，經交通局評估後，研議發展「雙北公車399定期票」，透過不限次數轉乘，鼓勵民眾使用大眾運輸，分散道路及捷運運量。同時檢討公車路網、改善過長路線，兼顧乘客便利性與駕駛工作福祉。

蔣萬安指出，「雙北公車399定期票」是與李四川討論後共同定案。過去基北北桃共推「1200都會通定期票」，為通勤族帶來便利，同時注意到公車族的搭乘需求，因此規劃雙北公車399定期票，讓民眾能在30天內不限次數搭乘雙北公車，有更多元、划算的交通選擇。

蔣萬安表示，也將全面盤點公車路線與班次配置，優化整體路網與營運效率，減輕駕駛工時負擔，讓公共運輸服務更便捷、安全，並符合市民實際需求。