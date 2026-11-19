民眾黨花蓮縣黨部主委張天民昨天公開挺無黨籍候選人張峻，黨主席黃國昌今天上午合體國民黨花蓮縣長候選人游淑貞、黨內市長候選人戴于文街口拜票，重申藍白合立場。

黃國昌今天一早先陪同游淑貞、戴于文路口拜票，隨後參與花蓮市長選舉政見發表會，會後再到國民黨花蓮縣黨部，與立法院國民黨團總召傅崐萁等人開記者會，宣示藍白挺游淑貞。

黃國昌接受媒體聯訪表示，這次地方選舉台灣民眾黨與中國國民黨簽署聯合治理協議，依藍白合原則，在花蓮縣長選舉支持游淑貞，肯定游淑貞從政經歷、在地服務及個人特質。

對於張天民「倒戈」支持無黨籍候選人張峻，黃國昌回應，昨天看到新聞，有點驚訝，但既然是個人的看法，就尊重他們的交情。

媒體追問是否有處分？黃國昌說，會按照制度走，尊重黨的制度，黨的決定一定超越個人的交情與情誼，沒有任何模糊的空間。

黃國昌批，張峻過去是不是魚肉鄉民的黑道，是過去的事，最沒辦法忍受是擔任議員、議長期間竊佔國土，破壞山坡地、水土保持以謀取個人利益，這是政治人物該做的事嗎。

傅崐萁表示，這次由2黨黨主席共同簽字的決議，2黨共同支持縣市長候選人，如同花蓮的游淑貞、新北市李四川、桃園市張善政、台中市江啓臣、台南市謝龍介、高雄市柯志恩。

游淑貞致詞表示，感謝民眾黨的格局，花蓮面臨交通及產業復甦的瓶頸，未來會支持民眾黨提出有利花蓮及相關建設的提案。

對於對手陣營接連攻擊涉案過往，張峻今天表示，建議黃國昌先了解來龍去脈再做定論，不該以抹黑、製造對立等方式選舉，應回歸政見與政策。