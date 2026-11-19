選戰倒數9天，台北市長蔣萬安今天和「最強分身」妻子石舫亘分進合擊，上午分別來到北投自強市場、松山中崙市場掃街拜票。一行人經過綠營議員張文潔競總時，力拚連任的議長戴錫欽兩度祝高票連任，蔣團隊也向對方高喊加油，雙方禮貌性互動。

上午10時不到，大批支持者在中崙市場等候，石舫亘一抵達，現場熱情不斷，高喊「5號凍蒜」。一名婦人幫還在國外的孫女準備花束，特地要送給石舫亘，卡片寫著「祝萬安市長 高票連任」，她直呼「孫女在國外好緊張」，蔣萬安一定高票當選；另有支持者拿著多年前她帶孫女和蔣萬安的合照給石舫亘簽名。

石舫亘還沒開始掃街拜票，身邊就湧上不少支持者，爭相找她合照、簽名，市場許多採買民眾看到她將至，也拿起手機在旁等著拍照。中崙市場自治會長林明竹準備寓意滿滿的鳳梨、蘿蔔和蒜苗，祝福蔣萬安凍蒜。力拚連任的在地議員戴錫欽和詹為元，以及議員候選人許原榮和李明璇也一同請託支持。

一行人沿途拜票，經過民進黨在地議員張文潔的競選總部，戴錫欽兩度祝福張文潔高票連任，也獲得競總人員善意回應「謝謝議長」，蔣團隊禮貌性地向對方喊「加油」，石舫亘則被支持者簇擁往前，她當時正忙著幫支持者在手機殼上簽名。

家住附近的市民陳小姐來買菜，剛好遇到石舫亘來，也上前合照。她說，自己主要看政見，「不要戰爭，因為我們有小孩」，相信蔣萬安一定會當選，但也納悶民調怎麼都沒訪問到她，電話、簡訊都沒有，周遭朋友討論時都認為不要正面衝突，比較低調。

台北市長蔣萬安妻子石舫亘（左二）今天上午到中崙市場掃街拜票，中崙市場自治會長林明竹（右）送上鳳梨、蘿蔔等，祝福蔣萬安凍蒜。記者林佳彣／攝影