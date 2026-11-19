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黃世杰桃園八德車掃拜票 重提市立醫院「紙上談兵」問題待解
3026選戰倒數，民進黨桃園市長候選人黃世杰今由立委郭昱晴、議員呂林小鳳、許家睿和議員候選人蔡永芳陪同車隊掃街，雖然天氣寒冷，但不減民眾熱情，所到之處可見民眾搖旗吶喊加油。
郭昱晴受訪時表示，桃園民眾非常熱情，看到黃世杰除了熱情打招呼，也有人跟著車隊一起跑，除了請大家注意安全，也可以看出黃世杰魅力無法擋。
黃世杰表示，八德是桃園未來發展非常重要的地方，軌道建設四通八達，市立醫院也會設在八德，但這兩項建設最近遇到瓶頸，問題需要解決。
黃世杰指出，捷運綠線延伸中壢發包多次流標，經費需要市長與中央溝通解決，而市立醫院還停留在紙上談兵階段，進駐營運團隊在哪裡還不明確。由於團隊必須跟中央密切合作才有辦法發展高階醫療，這些工作應該都要在醫院計畫啟動前完成，「我們看到問題，也提出了解方，接下來要努力迎頭趕上」。
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