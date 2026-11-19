新竹縣長選舉公辦電視政見發表會今天登場，針對國民黨候選人徐欣瑩質疑家人干政及職場霸凌問題，鄭朝方在發表時未正面交鋒，他會後聯訪回應，政見發表會應以正向、樂觀的方式說明，現今台灣的選舉風氣已不同於過去無止盡抹黑與攻防，「已經不是那個年代了，民眾更期待看到正向發展。」

鄭朝方解釋，選舉期間與民眾溝通，透過施政成果讓民眾實際感受改變。他舉例，新月沙灣、公園野餐及星際圖書館等建設獲得民眾回饋，這些正向交流有助於帶動更多建設。「太多的政治攻防不會直接轉化為建設與政策」，他直言，最重要的是讓民眾有感、生活更幸福，這幾年在竹北有做出成績，讓大家能感受到，就看大家是否喜歡。

鄭朝方今天提出交通、教育、環境及社福4大政見，盼以創新與務實建設改善生活。交通方面，將推動全縣「黃金通學通勤線」，整合大眾運輸、停車場及YouBike，串聯高鐵、台鐵與居住熱點，YouBike前30分鐘免費；另推動湖口第二交流道、竹東二重交流道、埔東隧道及國道銜接台68線等建設。

教育方面，因應人口成長，規畫在新興地區增設2所完全中學，並改善偏遠及非山非市學校校舍。營養午餐將與在地小農契作，透過稽查、抽檢把關食安，並導入食農教育及專業主廚。在人行環境方面，將把竹北4種人行空間改善模式推廣至全縣，並推動教師行政減量、提供幼兒園特教助理員全日8小時補助，強化偏鄉及早療服務。

環境與公共建設方面，將整治關西景觀區、改造竹東河濱及溪區公園，並將竹北市場改造經驗推廣至湖口、新豐及竹東；另規畫13鄉鎮設置圖書館或親子館，改善公共廁所及運動場館。社福方面，將推出縣民專屬「鑽石卡」，敬老卡點數提高至1200點，擴大市場、農會、量販店及便利商店等通路使用；並升級生育、育兒津貼及嬰幼兒營養補助，完善公共、臨時及夜間托育服務。

鄭朝方最後向新竹縣民，特別是竹北市民表達感謝，感謝大家看見他、支持他並幫忙拉票。他表示，表示自己出身藝術工作者，將美學融入市政建設，希望讓公共空間兼具功能與美感。過去推動的建設與活動，都是對市民的承諾，希望透過一道道城市光景，留下美好記憶，也盼未來將竹北經驗帶到新竹縣，一起「進化竹縣」。