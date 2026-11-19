台北市長蔣萬安空戰、陸戰齊發，上午赴新北市與國民黨新北市長候選人李四川舉行「雙北好水」聯合記者會，再回防北市北投自強市場拜票，該地也是4年前蔣萬安參選市長宣布請辭立委的掃街地點，今日重返，支持者也幫忙造勢，高喊「凍蒜」。

藍營人士指出，蔣萬安2022年投入台北市長選戰，當時「三腳督」，對手是陳時中和黃珊珊，一開始也陷入苦戰，直到辯論會後選情才逐漸有好轉跡象，蔣萬安在當年11月10日上午，距離2022年九合一大選投票日剩16天時，在北投自強市場掃街拜票前，宣布請辭立法委員職務，展現決心與態度。

今天離投票日倒數9天，蔣萬安上午到北投自強市場，藍營市議員汪志冰、林杏兒、張斯綱以及市議員候選人林揚庭、賴苡任及在地里長，都到場拜票。現場「麥克風手」也特別提醒民眾，自強市場是4 年前蔣萬安宣布請辭立委的地方，現場民眾也高呼「蔣萬安凍蒜」。

蔣萬安熱情的支持者握手、合照，還有人拿帽子等物品給蔣萬安簽名，展現高人氣。另外，上午赴新北市與國民黨新北市長候選人李四川舉行「雙北好水」聯合記者會後，下午繼續替雙北選情加溫，再回新北與李四川合體參加「海納百川」中和車隊掃街；晚間再到深綠選區的台北市大同區大龍街市場拜票，做選前陸戰最後衝刺。

台北市長蔣萬安上午赴北投自強市場拜票，該地也是4年前蔣萬安參選市長宣布請辭立委的掃街地點。記者楊正海／攝影