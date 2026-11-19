新竹縣長選舉公辦電視政見發表會今天登場，3位候選人提出各自縣政願景。本報記者走訪地方發現，新竹縣受惠高科技產業發展，科技人口持續移入，帶動經濟與房市，但交通壅塞、教育資源不足及城鄉發展失衡等問題也逐漸浮現。比起藍綠攻防，選民更關心誰能將科技紅利轉化為生活品質，讓公共建設跟上人口成長。

51歲、在竹科工作的劉得圯表示，新竹縣夜間運動設施仍有改善空間，不少科技人白天工作壓力大，希望下班後有便利的運動場所，但目前相關設施不足。此外，特教及幼兒教育資源也有待加強，特教照顧需要投入大量人力與時間，薪資待遇卻未必完善。他認為，部分特教資源及照顧措施不如其他縣市周全，期待未來縣長深入了解基層需求，改善相關資源。

34歲、新竹縣社群自媒體職業工會創會理事長詹欽翔從小在竹縣長大，本身是身心障礙者，他指出，新竹縣科技業蓬勃發展，但城市進步不能只服務高薪階層，身障者及基層勞工在交通、教育、生活環境等方面也應受到重視，弱勢照顧更應有長期政策規畫。他強調，「一個城市把弱勢照顧好，才是真正的進步」，期盼縣長多聽基層聲音，兼顧不同所得族群。

身為自媒體工作者，詹欽翔也期待新竹成為有特色的城市。他認為，13個鄉鎮市各有特色，卻缺乏整體串聯，未來除發展AI及科技產業，也應整合觀光、文化與美學資源，串聯竹北、新埔、關西等地，扶植在地產業聚落，讓新竹在科技之外，也能展現文化特色。

60歲、芎林鄉永興社區發展協會總幹事郭珮甄表示，地方公共運輸仍不便利，幸福巴士班距長達1小時，偏遠居民往返搭乘點不易，有時還須先搭接駁車到竹東，再轉乘前往高鐵站，加上通勤尖峰交通壅塞，增加出行時間。

她指出，地方雖有社群及長照資源，卻缺乏具規模的運動場地，長者休閒空間有限。她建議未來縣長推動「一鄉鎮一運動公園」，讓各地長者及民眾都有完善的運動環境，也希望規畫更靈活的預約接駁服務，改善偏遠地區及高齡者交通需求。

26歲、在新埔鎮長大的服務業李志煒認為，新竹縣城鄉發展長期不均，13個鄉鎮市中，除了竹北市高度發展，其餘12個鄉鎮與竹北之間存在明顯落差，不僅交通建設不足，人口外移及藝文文化資源也有差距，盼縣府提出積極改善對策。

他也提到，歷任縣長候選人都曾提出「打通埔東隧道」政見，承諾連結新埔鎮與竹北六家高鐵特區，卻遲遲未見兌現。他期待未來縣長能在4年或8年任期內落實交通建設，讓新埔、六家及竹東居民都能實際感受到交通與地方發展的改善。

新竹縣長選舉公辦電視政見發表會今天登場，民進黨鄭朝方、國民黨徐欣瑩等人有政見交鋒。記者郭政芬／攝影

新竹縣社群自媒體職業工會創會理事長詹欽翔指出，新竹縣科技業蓬勃發展，但城市進步不能只服務高薪階層，身障者及基層勞工在交通、教育、生活環境等方面也應受到重視。記者黃羿馨／攝影

在竹科工作的劉得圯表示，不少科技人白天工作壓力大，希望下班後有便利的運動場所，但目前相關設施不足。記者郭政芬／攝影