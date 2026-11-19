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童子瑋：論文待專業認定 不需要政治口水
民主進步黨基隆市長候選人童子瑋進步基隆辦公室今天表示，中國國民黨既已循正式管道提交處理，論文就待專業認定，不需要政治口水。
國民黨基隆市黨部發言人林祐德等上午到國立台灣海洋大學遞交檢舉函，代表接受檢舉函的海大秘書室主任秘書吳俊毅說，一切依法規辦理，約5天先了解是否符合構成要件，如果認定符合要件，會請所屬院成立審定委員會審定，流程約需2個月。
林祐德表示，童子瑋2017年碩士論文與同校同一系所學長2013年論文在研究方法等多處高度重合，研究方法部分段落相似度超過8成，指導教授也相同，更應釐清相關內容。
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