李四川透露，年輕時家中經濟困難，妹妹國小畢業後，因家裡欠債而放棄升學，年紀輕輕就進入紡織工廠工作，把薪水一筆一筆寄回家還債，讓他至今仍感到心疼，直言「這是我這輩子補不回來的遺憾」。此外，他日前接受台視《台灣名人堂》專訪，也罕見談起與太太的相處之道，兩人在節目中甜蜜擁抱，太太更透露，李四川不擅長甜言蜜語，卻總是用實際行動表達關心。

2026-11-19 10:53