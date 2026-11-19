台南市長黃偉哲今天談及烏山頭水庫太陽能光電板議題說，「大可不必」由於一時選舉而操弄，另考量地方民意，尚未建置的2期光電計畫已由農業部農田水利署嘉南管理處完成解約。

尋求連任的台北市長蔣萬安昨天說，看到民主進步黨台南市長候選人陳亭妃一下說水庫上沒光電板，又說光電會用到民國121年，喊話中國國民黨台南市長候選人謝龍介一定要贏，為台南鄉親出一口氣，他也會在崗位上繼續守護台北市民用水安全。

黃偉哲透過社群網站臉書（Facebook）表示，一樣的太陽能光電板，前高雄市長韓國瑜設在阿公店水庫就沒問題、金門的沒問題、寶山水庫沒問題、鳳山水庫沒問題，「設立在烏山頭水庫就有問題？蔣市長你的標準在哪裡？」

他說，水質檢測國家有標準嚴格檢驗程序，近5年大台南淨水場近4000筆檢測結果都符合飲用水質標準。