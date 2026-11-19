賴清德總統今天上午前往彰化縣員林市福寧宮參香並為黨籍公職候選人站台輔選，現場包含彰化縣長候選人陳素月、員林市長候選人張政岳及多位市民代表、村里長參選人同台造勢。賴清德總統在致詞時，細數中央政府的經濟表現與多項社福加碼措施，並針對在野陣營在選舉期間提出的加碼政見，批評其不負責任且不符合憲政體制，同時強調中央對彰化縣的經費補助逐年大幅成長。

賴清德總統指出，台灣今年整體經濟表現亮眼，不僅帶動國家稅收增加，股市上漲也讓證交稅同步成長。在編列明年度中央政府總預算時，他與行政院長卓榮泰均要求各部會嚴格把關、撙節開支，最終讓財政出現結餘，得以「全民共享」，普發每人一萬元現金。

此外，賴清德總統也向在場鄉親說明自今年7月起實施的社福調升政策，包括老農津貼調高至每月1萬元，以及國民年金給付調升23%，每月可領取5,000元，現場獲得支持者熱烈掌聲。他話鋒一轉，針對部分政治人物在選舉期間喊出普發現金加碼至2萬、3萬甚至4萬元的說法提出批評。他以地方自治為例，反問鄉親「員林市是市長做主，還是代表會主席做主？」並表示民意代表與立法委員的職責是監督政府，預算編列則是行政機關的權責，如同前總統馬英九執政時期舉債發放消費券，舉債撒幣並非長久之計。

賴清德呼籲，民意代表若真正想造福人民，應在立法院盡速審查通過行政院送出的總預算案，而非不顧財政紀律與憲政分際「隨便喊價」，甚至在立法院拖延預算審查，這種作法並不負責任。針對外界質疑中央對地方建設支持不足，賴清德特別舉出具體數據駁斥。他表示，2015年馬英九前總統執政最後一年，中央給彰化縣的補助經費為257億元；自前總統蔡英文上任後便逐年加大對彰化的建設力道，到了去年（2025年），中央對彰化縣的補助款已大幅增加至467億元，而明年度編列給彰化的經費更將進一步提升到537億元，展現中央政府全力支持彰化發展的決心。

賴清德總統（中）在民進黨員林市長候選人張政岳（右）的陪同下，今天上午前往彰化縣員林市福寧宮參香，受到民眾熱烈歡迎。記者黃仲裕／攝影