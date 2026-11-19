選戰倒數，民眾黨創黨主席柯文哲昨受訪時說，小草投不投給國民黨台北市長候選人蔣萬安，他還不知道，但「小草絕對不會投給民進黨候選人沈伯洋」。對此，擔任蔣萬安競總主委的台中市長盧秀燕示警，「不投民進黨，未必會投藍營」，要用誠懇、努力態度，爭取小草支持。

盧秀燕今早赴水湳中央球場，參加「安全城市救災新利器」新購各式消防車聯合啟用典禮，包括中部首輛70公尺雲梯車亮相。

盧秀燕受訪時說，這幾年來民進黨對民眾黨的態度，民眾黨從柯P、現任黨主席黃國、到民眾黨支持者「小草」們，應該是心裡冷暖自知，「他們有被特別的對待」，在這種情況之下，民眾黨對民進黨的觀感，「可想而知」。

盧秀燕指出，所以柯文哲特別提到，這次的選舉民眾黨小草不會去支持民進黨，「我想是因為他們受到一些比較不好的對待」，但是對於藍營來講，「他們也不一定會投我們」，我們要用誠懇的態度、努力的態度，來爭取小草的支持；換句話說，「不投民進黨，未必會投藍營」，我們還要努力爭取大家支持。