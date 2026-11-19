針對民進黨新北市長候選人蘇巧慧稱翡翠水庫設光電板是「假議題」，以及台南市長候選人陳亭妃在政見發表會上稱水庫「根本就沒有光電板」，國民黨今舉行記者會，新北市議員候選人何元楷表示，蘇巧慧對光電三法投下反對票，代表她支持中央在翡翠水庫種光電，民進黨台北市長候選人沈伯洋、蘇巧慧支持翡翠水庫種光電，就是支持破壞水庫的生態。

何元楷表示，蘇巧慧對「環境影響評估法」等光電三法修法投反對票，代表支持在翡翠水庫種光電。水利署2022年曾發公文給台北市政府，要北市府盤點翡翠水庫管理範圍內能否擴充光電太陽能設施，不論屋頂型或地面型，並回報可設置的範圍給中央。中央想要在翡翠水庫種光電，蘇不可能不知道。

何元楷強調，翡翠水庫的水質能夠全國第一好，就是因為集水區長年在嚴格控管的保護下，才能完整保護淺山生態系；如果光電板進駐翡翠水庫，等於開發水源保護地周圍，絕對影響生態。翡翠水庫內有柴棺龜、穿山甲、食蟹獴、麝香貓及食蛇龜等保育類動物，食蛇龜是瀕危動物。

何元楷表示，翡翠水庫擁有全台灣數量最多、繁殖最穩定的野生族群，2013年成立「翡翠水庫食蛇龜野生動物保護區」。若在翡翠水庫種光電，食蛇龜等保育類動物都面臨滅絕危機，蘇巧慧、沈伯洋要跟保育類動物道歉都會來不及。

何元楷指出，翡翠水庫周邊有許多山坡地，開發後面對極端氣候可能造成山崩、土石流，嚴重影響河川及水庫水質，翡翠水庫的水質可能倒退。

何元楷提到，汐止去年發生基隆河油汙事件，導致居民飲用到油汙水，許多汐止居民希望未來能用到翡翠水庫的優良用水。目前新北中永和、三重、新店、汐止等區域都有使用翡翠水庫的水，而蘇巧慧過去曾說要顧好汐止用水需求，卻不顧影響水質的風險，支持在翡翠水庫種光電，十足雙面人。

新北市議員候選人鄧凱勛表示，蘇巧慧受訪稱「翡翠水庫設光電板是假議題」，民生用水、利益迴避都是假議題？只有對蘇貞昌、對蘇巧慧有利的才是真議題？翡翠水庫攸關雙北民眾用水安全，面對質疑，蘇巧慧竟用「假議題」推託，民眾關心自己每天喝的水、用的水，怎麼會是假議題？

此外，鄧凱勛也指出，陳亭妃在政見發表會上說烏山頭水庫沒有光電板、台南所有水庫上面沒有光電板的問題。記者會現場播放陳的發言影片，看完後鄧質疑，陳說烏山頭水庫沒有光電板，那大家看到的到底是什麼？到底是陳鬼遮眼，還是大家眼睛業障重？

何元楷補充，實際上台南就有烏山頭水庫及鹽水埤水庫等就設有光電板，陳亭妃怎麼會說沒有？至於陳事後澄清「不是說沒有，是主張不再新增既有的設施，2032年不續約」，明顯偷換概念，民進黨從南到北都在「全黨護光電」。