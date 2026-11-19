九合一選舉進入倒數階段，國民黨立法院黨團今開記者會，質疑民進黨台中市長候選人何欣純，選舉到了才在台中超巨蛋等重大建設雞蛋裡挑骨頭，揚言上任後要重新評估，是要與百萬爪迷、棒球迷為敵？另外，立法院去年修環評法時，一定規模以上的水面型光電設施，必須進行環評，何欣純去年也選擇投下反對票，要何欣純交代水面型光電的環評立場。

國民黨團書記長許宇甄說，不懂市政怎麼當市長，何欣純當選超巨蛋恐停工、光電恐下肚。總投資經費高達600億的台中超巨蛋，不僅是一座棒球場、更能帶動國際賽事、演唱會，計畫引進中職中信團隊，及打造日本北海道日本火腿鬥士隊主場的日本頂尖營運團隊。台中市府也說明整個招商過程都是經過嚴謹的審查程序，何欣純在辯論會上對經營團隊的專業能力提出質疑，既然提出質疑就把話說清楚，究竟是團隊的球場營運能力？

許宇甄指出，第二個問題是關係到生態跟飲水安全的水面型光電，去年立法院審議環評法修法，針對一定規模以上的水面型光電設施，必須進行環評，當時何欣純選擇投下反對票，凸顯出當中央能源政策跟地方環境保護、市民健康發生衝突時，何欣純會站在中央黨意，還是台中市民這一邊？

許宇甄指出，國民黨團具體提出兩個要求，請何欣純提出對台中超巨蛋具體專業質疑與證據，別抹煞盧秀燕市長所領導的市府團隊的努力；清楚交代水面型光電的環評立場，及面對中央跟地方政策有衝突時的決策原則。

國民黨團首席副書記長洪孟楷批評何欣純，選舉到了才對重大建設雞蛋裡挑骨頭，超巨蛋未來將由中信兄弟、北海道火腿鬥士的專業團隊共同營運經營，而北海道火腿鬥士現在所經營的巨蛋，是可以邊泡溫泉邊看巨蛋的，即便沒有打棒球，也有觀光附屬設施，帶動整個城市地區發展；何欣純卻質疑台中超巨蛋經營團隊專業，揚言上任後要重新評估，不懂怎麼不問同黨立委、現任中職會長蔡其昌？蔡其昌會出來反對台中超巨蛋嗎？還是蔡其昌、何欣純想要跟百萬爪迷、棒球迷為敵？

國民黨立委黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔、陳菁徽也針對水面型光電是否要環評猛攻何欣純。黃健豪說，2年前水利署曾發函問台中市政府能不能在六股排水新建太陽能光電板，六股是農業區，也是種植大甲芋頭的水源地，水利署理論上應維護農民、維護農田水質安全及灌溉安全的單位，卻也配合光電政策發函來問能不能在灌溉溝渠、水源上面新建光電板，台中市政府回文很明確拒絕，就像台北市政府多次拒絕經濟部的要求、拒絕光電板設置在水庫，他反問何欣純是否認同要在台中市的農田、水庫蓋滿光電板發電？

水利署2年前曾發函問台中市政府，能否在六股排水新建太陽能光電板，台中市府回文拒絕。圖／國民黨團提供