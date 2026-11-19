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國民黨團指童子瑋論文涉抄襲 呼籲海大啟動學倫調查
國民黨立院黨團昨天指控民進黨基隆市長候選人童子瑋碩士論文涉嫌抄襲中國大陸學者文獻，今天再度舉行記者會揭露，指童子瑋論文與同門師兄羅卓傑的論文文字也高度相似，文字、數據出現錯誤，呼籲童子瑋親自出面交代中國大陸論文的疑點，以及同門師兄論文的引用關係。
許宇甄表示先前媒體人謝寒冰指童子瑋的論文文字與中國大陸研究文獻相似度高達42%，民眾黨國家治理學院主任翟本喬比對發現，童子瑋的論文與同門師兄羅卓傑的論文，文字相似度也高達27.5%，並呼籲童子瑋親自說明及國立台灣海洋大學啟動學倫調查。
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