國民黨台北市議員柳采葳、楊植斗與市議員候選人陳冠安今上午於中央黨部舉行記者會，質疑民進黨台中市長候選人何欣純丈夫謝俊雄涉及行賄被判刑確定，台北市長候選人沈伯洋卻到台中力挺何欣純，是否認同何欣純老公行賄、不迴避利益衝突包政府標案等行為？沈伯洋難道要同台挺貪腐？道德底線令人無法接受。

柳采葳表示，沈伯洋明日要到台中合體何欣純車隊掃街，說明沈是挺貪腐的候選人。何欣純丈夫謝俊雄是行賄判刑確定，另還有案件被法務部罰了950萬。有判決、有裁罰，不是何欣純一句「政治抹黑」就能回應的。判決白紙黑字寫得清清楚楚，行賄案是彰化地院108年度訴字第548號判決，判行賄罪7個月、洩漏採購秘密罪3個月；950萬元罰鍰，是最高行政法院103年度判字第14號判決。這些都是明確的證據。

柳采葳質疑，沈伯洋今天要選台北市長，台北市政府每年發包的工程與採購非常龐大，需要一條清楚的廉政底線。沈伯洋堅持到台中挺一位老公行賄判決確定的候選人，如此低的道德底線令人無法接受。

楊植斗表示，根據資料，從2009年到2010年，何欣純時任台中縣議員，其丈夫陸續接了台中縣政府和縣立學校17件案子，可能也涉及利益衝突迴避問題。何欣純現在要選市長，但外界質疑她先生的狀況，若何欣純當了市長，真的會捍衛市民的荷包，不讓自己的家人接觸這些民脂民膏嗎？

楊植斗也質疑，沈伯洋去台中幫何欣純站台，是不是一種表態？認同何欣純老公行賄、不迴避利益衝突，包政府標案等行為嗎？如果不認同，沈伯洋是不是到台中也幫市民發聲，要何欣純及先生好好反省行賄的行為。

楊植斗強調，縣市首長接觸的不只是市政府的標案，還可能有一些中央的案子。何欣純說如果當選保證家屬絕對不包中市府的工程，但對於可能接觸到中央的建設呢？何欣純可否承諾對於市政府的標案及中央的所有的標案，先生以後都不插手？

陳冠安表示，何欣純老公獨資的傳築事務所在2001年到2021年，總共得標124件公部門的案子。這20年間總共得標1億1519萬元。妻子當民意代表，丈夫拚命賺公家的錢，這是大家要的政治嗎？

陳冠安指出，沈伯洋營造暖男形象，但一遇到新潮流就浮現本性，就是只聽黨意、只服從新潮流，從來不管任何民意，新潮流做的事都視而不見。新潮流這幾年把台灣的青山綠水變成新潮流的金山銀山，透過公權力汲取資源，已經大幅削弱國家的治理效能。

陳冠安向沈伯洋提問，未來若有犯過行賄罪的人來投標台北市政府的標案，可以接受嗎？何欣純為丈夫辯護，說是對方索賄，謝俊雄才行賄，這樣的法律觀點，請問號稱法學專家的沈伯洋能認同？這是沈伯洋應向大家說清楚的。

柳采葳補充，沈伯洋力挺許多有爭議的民進黨候選人，若前述事情發生在台北，肯定被青鳥、沈伯洋等人拿出來鞭，沈伯洋及民進黨對自己人的標準低到無限，但對台北市長蔣萬安的標準卻高上天，台北市民絕不能接受。