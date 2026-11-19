選戰進入倒數衝刺階段，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天前往永和保福宮參香祈福，前總統、競選總部主委蔡英文也現身陪同站台。現場湧入大批支持者，歡呼聲、尖叫聲與掌聲此起彼落，氣氛相當熱絡。

蘇巧慧致詞時表示，自己非常喜歡永和，尤其是保福宮，這裡不僅是信仰中心與人情味匯聚的地方，許多管委會幹部也都是在地仕紳家族，長期為永和付出；她也到廟裡向地方前輩請益，思考未來永和還能為下一個世代做些什麼。

蘇巧慧形容，永和就像一個「小台灣」，從早期在地家族、不同年代移居的群體到北漂家庭，多元背景在這裡匯聚、包容，讓永和展現出豐富的生活與文化樣貌。她表示，自己既然立志為新北與永和服務，也特別邀請曾住在永和、如同好鄰居般的蔡英文前總統前來打氣，並向保生大帝參拜祈福。

隨後致詞的蔡英文一開口便拉近與在地民眾的距離，她表示自己在永和有過家，那段時間戶籍也在永和，至今這個家還在，更笑說自己過去還有個「永和官邸」，因為非常懷念在永和生活的日子，話一出立刻引來台下群眾熱烈歡呼。

蔡英文指出，永和人口高度密集，在這樣的地方推動市政，更需要把長照、育兒、通學與通勤等市民日常需求放在心上，考驗著地方首長的細膩度與治理能力。她肯定蘇巧慧貼心、細膩，能看見許多小細節，也了解各地不同的需求，呼籲鄉親把現場的熱情化為行動，在11月28日投票日支持蘇巧慧，讓市政做得更好、照顧更多市民。整場活動在支持者高喊口號與掌聲中推進，展現綠營在雙和地區凝聚支持者氣勢的力道。

選戰倒數，民進黨新北市長候選人蘇巧慧在前總統、競選總部主委蔡英文的陪同下前往永和保福宮參香祈福，現場湧入大批支持者。記者杜建重／攝影