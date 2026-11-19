國民黨今舉行「彰化縣競選影片」公布記者會，彰化縣長候選人魏平政競選總部發言人劉千臺表示，魏平政提出65歲以上長者在原本的重陽敬老金之外，每年再增加1萬元「佳節樂活敬老金」，以及65歲以上長者、6歲以下兒童免健保費等政見。對手陳素月在政見發表會上始終未正面回應質疑，當初陳不投票，現在又這樣高喊，不是很矛盾嗎？

劉千臺指出，魏平政的政策有四大方向：「人口提升、產業轉型、交通擴張，以及城鎮升級」，其中以人口提升方面的福利最為優先，包括育兒支持、教育補助及擴大長者照護。65歲以上長者在原本的重陽敬老金之外，每年再增加1萬元的佳節樂活敬老金，讓長輩多一份生活支持。

劉千臺表示，魏平政也提出65歲以上長者及6歲以下兒童免健保費，可以減輕長者照護負擔，並解決少子化問題。65歲以上長者已占彰化20%以上的人口，這項政策對於上有老、下有小的三明治型家庭，也能分擔照護及養育的負擔。此外，長青幸福卡在農漁會消費的額度從原本的200元提高到500元，支持彰化在地農漁會。魏平政也提出AI產業園區、招商引資等施政方向。

談到昨日的政見發表會，劉千臺說，魏平政質疑陳素月未參與老人健保補助修法表決，陳素月卻大談違憲、程序問題，始終沒有解釋為何缺席。支持可以投票贊成；不支持可以投反對，為何陳連投票都沒有？為何一再缺席？陳如今競選縣長，才高喊「支持老人健保補助」，不是很矛盾嗎？

劉千臺也指出，彰化鐵路高架化、東區都市計畫、捷運綠線延伸，地方苦等多年，陳素月長期擔任立委，如今卻只承諾「當選後繼續推動」，陳當立委那麼多年都沒有完成，為何當縣長就做得到？爭取經費不是工程完工，不能把多年未完成的建設，繼續拿來當競選支票。

對於離岸風電回饋金如何分配，劉千臺表示，陳素月仍以「當選後再盤點、再協調、再回應」回答，沒有提出明確的分配補助方案，漁民要的是具體的保障，不是空泛的承諾。陳素月為何缺席老人健保修法表決，這些重大建設，到底何時完成？