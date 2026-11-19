繼昨日指控民進黨基隆市長候選人童子瑋碩士論文涉嫌抄襲中國大陸學者文獻，國民黨立院黨團今再舉行記者會揭露，其論文與同門師兄羅卓傑的論文文字也高度相似，文字、數據出現錯誤，許多錯誤計算方式卻可以得出正確數字。呼籲童子瑋親自出面交代中國大陸論文的疑點，以及同門師兄論文的引用關係；此外也要求國立海洋大學啟動學術倫理調查，捍衛學位公信力。

許宇甄表示，先前媒體人謝寒冰指出，童子瑋的論文文字與中國大陸研究文獻相似度高達42%；如今民眾黨國家治理學院主任翟本喬比對發現，童子瑋的論文與同門師兄羅卓傑的論文，文字相似度也高達27.5%。羅卓傑在2013年完成論文，童子瑋則是在2017年完成，兩人同校、同系所，且是同一位指導教授的學生。

許宇甄說明，童子瑋研究的題目是台灣四大電信業者，但到了論文內文第30頁，卻寫成台灣、韓國、日本、香港與中國等15家主要電信業者。為什麼會出現這種情況？因為羅卓傑研究的，就是15家主要電信業者。此外，童子瑋在2017年完成論文，研究的卻是2011年台灣四大電信業者的整體績效，等於研究六年前的資料。為什麼？因為羅卓傑的論文使用的就是2011年資料。

林沛祥表示，翟本喬今早指出更嚴重的問題，對比羅卓傑和童子瑋的研究數據，童子瑋論文使用的研究方法有一個基本公式，就是第一欄數字除以第二欄，等於第三欄。遠傳的數字是0.6533除以0.6782，答案應該是0.9633，但論文卻寫成0.77；台灣大哥大的答案應該是0.99175，論文卻寫成0.3740，中華電信也對不上。四家電信公司中，有三家的數字出現問題。

林沛祥指出，請教童子瑋，這些數字到底是怎麼來的？是計算錯誤、登載數字錯誤，還是涉及研究數據造假？如果連研究數字都對不起來，最後的研究結論又是怎麼算出來的？如果經過調查證實，連一本碩士論文都可以造假，連研究成果都交代不清楚，未來的市政規畫、交通建設、財政數字，又要如何讓基隆市民相信？

王鴻薇表示，童子瑋被發現論文與同門師兄羅卓傑的論文高達27.5％相似，兩人同校、同系所且同為李選士教授指導；而前新竹市長林智堅當時被爆出抄襲調查官余正煌的論文，兩人同樣是台大國發所師兄弟關係，且指導教授皆為陸委會前主委陳明通。因此童子瑋根本是林智堅2.0。

王鴻薇指出，羅卓傑研究的是15家業者、2009年至2011年的資料，童子瑋則改成四家主要業者及不同研究期間，但英文摘要的文字結構與內容仍高度相似；另在「研究建議」部分，兩篇論文中間相隔四年，研究建議差別卻只是在一個是4G，一個是5G，其餘文字完全相同。