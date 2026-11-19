高雄市長下周投票，國民黨高雄市長候選人柯志恩11月17日晚間起，在24小時內連續進行三場大車掃，沿途都有支持者用手比「OK」、舉出「3出奇蹟」手板，或將飲料排列成柯志恩的選舉號次③號，OK手勢已成為柯志恩與高雄市民之間默契十足的應援信號。競辦表示，柯志恩今天下午還要前進路竹、茄萣、湖內、阿蓮、田寮大車掃，進一步凝聚北高雄支持者向心力。

柯志恩18日下午3時深入林園、大寮，昨晚6時起進行前金、新興、苓雅大車掃，短短24小時內連續進行三場高強度車掃，沿途吸引大批支持者集結替柯志恩加油，「機車貪食蛇」車隊也愈來愈壯觀。

競辦說，沿途不少長輩聽到車隊廣播，特地走出家門等待柯志恩經過，用手比讚喊加油，也有店員奔跑外出揮手致意，或者送上象徵「凍蒜」與「好彩頭」的大蒜及菜頭。令人印象深刻的是，有支持者將樂利包飲料排列成柯志恩的選舉號次「③」，也有媽媽騎車載著孩子跟隨車隊，高舉「3出奇蹟」手板相挺。

機車「貪食蛇車隊」愈來愈多人加入，支持者在機車上繫上飄帶、國旗及柯志恩應援旗幟。許多店家、顧客及路過民眾會趁著車隊停等紅燈之際，熱情上前與柯志恩握手，並用手比出「OK」手勢來應援柯志恩。

國民黨高雄市長候選人柯志恩昨晚在前金、新興、苓雅三個行政區大車掃，許多支持者看到她自動比出OK手勢。圖／柯志恩競辦提供

柯志恩今天下午還要前進路竹、茄萣、湖內、阿蓮、田寮大車掃，下午3時從議員李亞築服務處出發。圖／柯志恩競辦提供