聽新聞
0:00 / 0:00
柯志恩連兩天拚三場車掃 熱情群眾比OK當應援信號
高雄市長下周投票，國民黨高雄市長候選人柯志恩11月17日晚間起，在24小時內連續進行三場大車掃，沿途都有支持者用手比「OK」、舉出「3出奇蹟」手板，或將飲料排列成柯志恩的選舉號次③號，OK手勢已成為柯志恩與高雄市民之間默契十足的應援信號。競辦表示，柯志恩今天下午還要前進路竹、茄萣、湖內、阿蓮、田寮大車掃，進一步凝聚北高雄支持者向心力。
柯志恩18日下午3時深入林園、大寮，昨晚6時起進行前金、新興、苓雅大車掃，短短24小時內連續進行三場高強度車掃，沿途吸引大批支持者集結替柯志恩加油，「機車貪食蛇」車隊也愈來愈壯觀。
競辦說，沿途不少長輩聽到車隊廣播，特地走出家門等待柯志恩經過，用手比讚喊加油，也有店員奔跑外出揮手致意，或者送上象徵「凍蒜」與「好彩頭」的大蒜及菜頭。令人印象深刻的是，有支持者將樂利包飲料排列成柯志恩的選舉號次「③」，也有媽媽騎車載著孩子跟隨車隊，高舉「3出奇蹟」手板相挺。
機車「貪食蛇車隊」愈來愈多人加入，支持者在機車上繫上飄帶、國旗及柯志恩應援旗幟。許多店家、顧客及路過民眾會趁著車隊停等紅燈之際，熱情上前與柯志恩握手，並用手比出「OK」手勢來應援柯志恩。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。