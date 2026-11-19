北市選舉激戰，民進黨台北市長候選人沈伯洋近日搶攻小草票，還喊話願意與民眾黨創黨主席柯文哲合作，但柯文哲昨天開嗆，「小草絕對不會投給沈伯洋」。台北市長蔣萬安今出席雙北好水活動後受訪表示，現在就是全力爭取各方支持，任何志同道合的朋友就是一起努力，其實不管是沈伯洋或民進黨，過去對柯文哲在沒選舉時的態度是如何，所有民眾黨支持者都看在眼裡。

另，沈伯洋21日將受邀出席「台北觀光創新政策座談會」，該活動主辦單位包含前台北市副市長黃珊珊共創公司的創辦人，且預計致贈黃珊珊的簽名著作，外界解讀此舉意在與蔣萬安搶攻小草選票。

媒體今天詢問蔣萬安是否也接獲該活動邀請？蔣萬安回應，其實都很尊重各個競選團隊相關的活動規劃跟安排，而自己的態度一樣，就是持續爭取各方志同道合的朋友、各黨派支持者的認同與支持。