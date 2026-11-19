民進黨前秘書長、內政部前部長林右昌上午到台中市大里陪同何欣純車隊掃街，他表示，何欣純參選以來始終堅持正向的選舉，我們看到一個陽光未來的新台中，也看到正向而溫暖的力量。他特別來加油打氣，就是希望何欣純正向的力量為台中帶來正向的未來。

林右昌說，每一次的大選都是我們跟市民頭家溝通對話最好的機會，民進黨提出最優質的候選人，他們也非常負責任的提出對於人民的施政願景，相信接下來11月28號大家可以一起將縣市長候選人提出的施政願景不管是台中的欣純、台北的伯洋，還是新北的巧慧，都能夠把他們的市政願景轉化為具體的城市治理藍圖，透過中央跟地方的合作變成國家的施政願景，這才是人民之福。

何欣純說，很高興今回到大里車掃，因為大里是他的故鄉。林右昌以往把基隆治理得煥然一新，會跟他請益。

林右昌跟何欣純登上掃街吉甫車，兩人在車上和街頭民眾打招呼，何欣純並比出愛心手勢，接著展開車隊掃街，一路掃到振坤宮媽祖廟才結束。

民進黨前秘書長、內政部前部長林右昌（右）上午到台中市大里陪同何欣純車隊掃街，並與市議員候選人張芬郁合影。記者黃寅／攝影