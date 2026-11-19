小民參政歐巴桑聯盟台北市中山、大同區市議員候選人李惠暄，近日接受主持人范琪斐節目專訪，首度公開談及過去婚姻，坦承當年離婚的關鍵原因是自己婚內出軌。她於YouTube節目《范琪斐的美國時間》中，透露當時的外遇對象是小她10歲的公益夥伴。

李惠暄在節目中透露，丈夫是一名認真、可靠的父親，在她眼中幾乎是100分爸爸。不過，她坦言自己原本沒有預設喜歡的性別，直到40歲才首次愛上一名女性，對方比她小10歲，兩人因公益合作相識，經過約2年相處逐漸產生情愫，最後她向丈夫提出離婚。談及前夫因此受到的傷害，李惠暄一度哽咽落淚，愧疚表示：「我覺得我確實對不起孩子的爸爸。」

她回憶，兩人剛認識時，因各自都有伴侶，平時也會帶著另一半參與團體活動，並沒有任何曖昧情形。後來兩人一起投入公益專案，開始分享人生的經歷與工作理念，在相互理解、支持的過程中，逐漸產生不一樣的情愫。

曾踩煞車 但卻一發不可收拾

李惠暄坦言，當時自己察覺情感出現變化，曾主動傳訊息給對方，希望彼此回歸原本的生活，表示：「妳好好跟妳的伴侶在一起，然後我好好經營我的家庭生活，我們可以彼此支持，但是就是要保持距離。」沒想到，訊息傳出後，兩人不但沒有保持距離，感情反而一發不可收拾，最後對方與原伴侶分手，她也決定向丈夫提出離婚。

事實上，丈夫並非完全沒有察覺異狀。李惠暄透露，前夫早已注意到這名女性頻繁出現在家庭生活中，甚至曾問她：「這個人出現在我們家庭跟生活的頻率太高了，為何總是帶她回家？」直到她提出離婚，前夫從手機中發現兩人的對話紀錄，才確認她已經出軌，隨即委託律師通知她搬離住處，並處理後續事宜。

談到這段婚姻的結束，李惠暄形容自己就像一個詐騙集團，不只欺騙別人，也欺騙了自己。她認為，對前夫而言，這場突如其來的變故，應該是非常震驚且受傷的事情，自己確實傷害了一個曾經深愛她的人。即使婚姻已經結束，再次提起前夫，她仍難掩情緒，一度哽咽落淚。

節目中，曾經因遭遇外遇而離婚的范琪斐，也分享聽完故事後的感受。她坦言，「我覺得這是沒辦法耶，你要不要愛上一個人，不是你自己可以決定的，而是老天爺幫你決定的。」過去總難以理解外遇者怎麼能踩在別人的傷口上，繼續過著幸福快樂的生活，但聽完李惠暄的經歷，看見她對前夫深深的愧疚，也讓她重新理解，背叛婚姻的人未必都能毫無愧疚地面對自己的選擇。

至於選在參選市議員期間公開這段過往，是否擔心影響選情及律師工作，李惠暄表示並不擔心，認為面對真實的自己相當重要。她說：「因為這就是我啊。」不希望外界只看到一個經過包裝、符合社會期待的理想形象，也不想為了維持完美形象而活得太累。