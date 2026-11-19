國民黨上午在中央黨部舉行彰化縣競選影片發布記者會，魏平政競選總部發言人劉千臺說明四大施政主軸，強調以「人口提升」福利為最優先。

劉千臺指出，彰化65歲以上人口已逾兩成，魏平政提出65歲以上長者除原有重陽敬老金外，每年再加碼1萬元「佳節樂活敬老金」，並推動65歲以上長者及6歲以下兒童免健保費，減輕「三明治家庭」照顧與養育負擔。此外，長青幸福卡於彰化在地農漁會消費額度將由200元提高至500元，同時結合AI產業園區、招商引資與青年、婦女補助，完善彰化整體發展。