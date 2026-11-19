前總統蔡英文今天上午陪民進黨新北市長候選人蘇巧慧前往中和烘爐地南山福德宮參拜，許多支持者一早就爬452階階梯上山力挺。

蘇巧慧說，早上6、7點已經有人上來等「蔡實實」，有支持者甚至說5點半就來了，政治工作要學習前總統蔡英文，離開位子還能讓人懷念。也推出中和可以搭配雙和醫院，打造「生醫廊帶」的政見。

蔡英文致詞前，底下支持者紛紛高喊「實實我愛妳」、「實實有妳真好」、「實實妳是我的政治初戀」，展現蔡英文的高人氣。蔡英文表示，她選2012新北市長沒成功，當總統也無法聚焦新北市建設，希望「比她能幹」的蘇巧慧能當選，讓大家都能過安心、順利的生活。

前總統蔡英文（右）今天上午陪民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左）前往中和烘爐地南山福德宮參拜。記者胡經周／攝影

前總統蔡英文（右）今天上午陪民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左）前往中和烘爐地南山福德宮參拜。記者胡經周／攝影

前總統蔡英文（右）今天上午陪民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左）前往中和烘爐地南山福德宮參拜。記者胡經周／攝影