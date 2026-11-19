選戰進入倒數階段，民進黨今天推出「青春返程Vote For Home」系列宣傳行動，希望透過各縣市長候選人專屬插畫海報、「青春返程」手拉旗、互動遊戲等方式，邀請在外地求學、工作與生活的青年朋友，28日一起回家投票。

民進黨發布新聞稿指出，此次特別集結各縣市長候選人推出專屬插畫海報，民進黨「國務青」們也陸續前往各地火車站、路口及候選人造勢活動現場發送，並備「青春返程」的手拉旗活潑互動，透過實體宣傳與青年行動來傳遞返鄉投票的訊息。

此外，民進黨官方LINE也於昨天晚上推出「青春返程回家投票號」互動遊戲，邀請民眾透過趣味互動認識各縣市候選人，也為28日的返鄉投票做好準備，透過線上與線下宣傳串聯，為選舉最後一週注入更多青年參與的動能。

民進黨指出，邀請所有在外地求學、工作與打拚的朋友，28日帶著青春返程，回家看看也出門投票，為選舉最後一週催出最大動力。至於「青春返程VoteFor Home」海報索取資訊，可鎖定民進黨青年部臉書社群專頁，或是到民進黨中央黨部10樓櫃檯索取，每人限領一張，數量有限，送完為止。