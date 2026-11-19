民進黨台南市長候選人陳亭妃在政見發表會談及光電，昨稱遭中天新聞網斷章取義，除委託律師向報導記者寄存證信函，也完成報案，警方傍晚聯繫該名記者，通知接受警詢。台北市長蔣萬安今表示，這幾年司法介入政治、選舉，更公然對第四權造成威脅，「司法須要公正客觀，不應該有任何不同的標準」。

蔣萬安今與國民黨新北市長候選人李四川合體召開「雙北好水」聯合記者會，會後接受媒體聯訪，有媒體提問，陳亭妃告中天記者意圖使人不當選，但造謠蔣萬安的包括民進黨台北市議員許淑華等人，不知道進度辦到哪？

蔣萬安回說，司法還是必須要客觀公正，但看到這幾年司法已經介入政治、介入選舉，現在更公然的來對第四權、媒體造成了威脅。他說當看到台南市長選舉政見發表會上，其實看整個相關影片，很清楚陳亭妃其實前一刻說「水庫沒有設光電板」，結果下一句就說會用到121年，這個都是客觀的事實，他認為相關的司法必須要公正客觀，不應該有任何不同的標準。