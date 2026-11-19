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江啟臣與顏莉敏一早站沙鹿路口 第二市場拜票展現親民作風
選戰倒數，國民黨台中市長候選人江啟臣今早到沙鹿區與尋求連任的副議長顏莉敏站路口請託，隨後趕往中區第二市場拜票，下午則轉往北屯車掃，並在三甲福德廟舉行北屯區聯合問政說明會，一天跨區連跑行程，把握時間衝刺選票。
江啟臣與顏莉敏今日一早於沙鹿區中山路土地銀行前拜票，江比出3號手勢，顏莉敏則做出愛心動作，向路過民眾懇託；立委顏寬恒也到場助陣，有支持者上前握手表達支持。
江啟臣隨後趕往中區第二市場拜票，有民眾要與江自拍，還有民眾直呼「好帥」，要江啟臣加油，拜票途中還遇到推輪椅的民眾，江特地讓出一條通道，讓輪椅族先過，展現親民一面。
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