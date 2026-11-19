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影／沈伯洋接連表示要請益 柯文哲：根本沒有 他也不敢來
民進黨台北市長候選人沈伯洋屢次表示要找柯P請益，柯文哲今天被問到時稱：「根本沒有，我想他也不敢來啦」。他還問大家，沈伯洋除了「順起來」，對台北市政有什麼見解？「你能夠給台北市民帶來什麼願景？」大家會思考、會去判斷。
網友搜尋沈伯洋到今天為止至少有三次公開表態，談要向柯文哲請益。第一次是8月26日受訪時回答詢問是否會拜訪柯文哲、郝龍斌、趙少康等時稱「都在他的拜訪計畫」。
8月28日則明確表示「想向柯文哲請益」。受訪時稱「柯文哲第一任市長任內推動的交通數據、食安追蹤及社會住宅等政策，有值得研究的地方。」還說，想了解當時推動政策遇到哪些內部阻礙，以及哪些政策至今仍值得延續。
而當天柯文哲也回應，表示若要請益不要透過媒體傳話，並說自己下下周才有空。不過今天柯文哲證實對方從來沒有跟他聯繫。
最近一次是11月6日，沈伯洋談到蔣萬安可能與柯文哲同台時表示，如果有機會，他也願意向柯文哲請益，並強調「過去在台北市府服務過的人，都是他請益的對象。」，18日還進一步稱「願意與柯文哲合作」。
針對沈伯洋接連表示願意請益、合作。柯文哲認為對方從頭到尾只是放話，連聯絡都根本沒有，「我想他也不敢來（找我）。」
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