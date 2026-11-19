民進黨台南市長候選人陳亭妃37區鐵馬催票行動今天上午從北門南鯤鯓代天府出發，強調抹黑已經開始了，針對近期烏山頭水庫光電板強調去年10月14日已在立法院針對水庫光電板問題提出完整論述，並明確要求台南所有水庫，未來若有新的光電板申請案，一律不得核准，有人刻意斷章取義、抹黑，強調只要她擔任台南市長，水庫絕對不會有新的光電板。

陳亭妃表示，近期相關議題遭到刻意斷章取義，甚至透過網軍及所謂「中央廚房」進行一致性抹黑，但她相信民眾了解她過去28年在台南的堅持，人民永遠是她心中最重要的部分。

陳亭妃指出，去年10月14日她已在立法院針對烏山頭水庫光電板問題提出完整論述，當時明確要求台南有許多水庫，未來若有新的光電板申請，一律不能核准，烏山頭水庫二期當時相關疑慮也已經處理並擋下。

她強調，自己當時講得非常清楚，若沒有她要求所有水庫不能設置新的光電板，相關議題可能會持續發展，因此如今有人將她的發言斷章取義，甚至指稱她認為台南沒有光電板，是非常奇怪的指控，已經提告，相關抹黑應該告一段落。

陳亭妃表示，自己已經把立場說清楚，相信民眾都了解她對水庫光電板的態度，只要她擔任台南市長，台南水庫絕對不會有新的光電板。

她也表示，將持續堅持鐵馬行動，讓民眾看見她的鐵馬精神與堅持，強調沒有一個人能像她一樣了解台南37區，了解地方及人民的聲音，認為由熟悉地方、了解民意的人擔任台南市長，市民會更加放心。

針對烏山頭水庫光電板議題，陳亭妃今天表示，去年10月14日已在立法院針對水庫設置光電板議題充分論述，並明確要求台南所有水庫未來不

陳亭妃指出，去年10月14日在立法院，她就台南水庫光電板議題提出清楚主張，當時已要求所有水庫不能再有新的光電板設置案，相關政策立場並非現在才提出。她強調，當時的決議就是台南水庫未來不能再有新的光電設置案，烏山頭水庫二期設施相關疑慮也經過了解並予以擋下。

陳亭妃也表示，面對相關爭議，她仍會堅持37區鐵馬行動，讓市民看見她的鐵馬精神與堅持。她認為，自己透過鐵馬行動深入台南37區，了解地方需求與人民聲音，沒有其他人能像她一樣如此熟悉台南各區。

陳亭妃指出，第一場政見發表會未能充分論述五大政見，包括科技三軸、四季農業、五大觀光軸，以及福利、交通、產業等政策，將在第二場政見發表會中進一步向市民說明，如何將台南串聯成溪北、溪南充滿光榮與驕傲的大台南。

民進黨台南市長候選人陳亭妃今天持續鐵馬行催票從北門南鯤鯓代天府出發，針對烏山頭水庫光電板的問題，強調對用斷章取義或是抹黑他已經提告，相信他28年的從政對37區的了解，可以贏得選民的支持。記者吳淑玲／攝影

民進黨台南市長候選人陳亭妃今天持續鐵馬行催票從北門南鯤鯓代天府出發，針對烏山頭水庫光電板的問題，強調對用斷章取義或是抹黑他已經提告，相信他28年的從政對37區的了解，可以贏得選民的支持。記者吳淑玲／攝影