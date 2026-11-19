陳亭妃喊抹黑已開始批遭斷章取義 重申台南水庫不新增光電板
民進黨台南市長候選人陳亭妃37區鐵馬催票行動今天上午從北門南鯤鯓代天府出發，強調抹黑已經開始了，針對近期烏山頭水庫光電板強調去年10月14日已在立法院針對水庫光電板問題提出完整論述，並明確要求台南所有水庫，未來若有新的光電板申請案，一律不得核准，有人刻意斷章取義、抹黑，強調只要她擔任台南市長，水庫絕對不會有新的光電板。
陳亭妃表示，近期相關議題遭到刻意斷章取義，甚至透過網軍及所謂「中央廚房」進行一致性抹黑，但她相信民眾了解她過去28年在台南的堅持，人民永遠是她心中最重要的部分。
陳亭妃指出，去年10月14日她已在立法院針對烏山頭水庫光電板問題提出完整論述，當時明確要求台南有許多水庫，未來若有新的光電板申請，一律不能核准，烏山頭水庫二期當時相關疑慮也已經處理並擋下。
她強調，自己當時講得非常清楚，若沒有她要求所有水庫不能設置新的光電板，相關議題可能會持續發展，因此如今有人將她的發言斷章取義，甚至指稱她認為台南沒有光電板，是非常奇怪的指控，已經提告，相關抹黑應該告一段落。
陳亭妃表示，自己已經把立場說清楚，相信民眾都了解她對水庫光電板的態度，只要她擔任台南市長，台南水庫絕對不會有新的光電板。
她也表示，將持續堅持鐵馬行動，讓民眾看見她的鐵馬精神與堅持，強調沒有一個人能像她一樣了解台南37區，了解地方及人民的聲音，認為由熟悉地方、了解民意的人擔任台南市長，市民會更加放心。
針對烏山頭水庫光電板議題，陳亭妃今天表示，去年10月14日已在立法院針對水庫設置光電板議題充分論述，並明確要求台南所有水庫未來不
陳亭妃指出，去年10月14日在立法院，她就台南水庫光電板議題提出清楚主張，當時已要求所有水庫不能再有新的光電板設置案，相關政策立場並非現在才提出。她強調，當時的決議就是台南水庫未來不能再有新的光電設置案，烏山頭水庫二期設施相關疑慮也經過了解並予以擋下。
陳亭妃也表示，面對相關爭議，她仍會堅持37區鐵馬行動，讓市民看見她的鐵馬精神與堅持。她認為，自己透過鐵馬行動深入台南37區，了解地方需求與人民聲音，沒有其他人能像她一樣如此熟悉台南各區。
陳亭妃指出，第一場政見發表會未能充分論述五大政見，包括科技三軸、四季農業、五大觀光軸，以及福利、交通、產業等政策，將在第二場政見發表會中進一步向市民說明，如何將台南串聯成溪北、溪南充滿光榮與驕傲的大台南。
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