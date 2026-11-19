民主進步黨新北市長候選人蘇巧慧今天表示，如果當選，一定在各面向更尊重長者，也希望能把敬老卡改成「至尊卡」或其他更有意義的名字。

高雄市長陳其邁17日說，藝人藍心湄建議敬老卡可改叫「至尊卡」或「尊榮卡」，高雄2027年要換新卡，已試擬2款「至尊卡」設計。

蘇巧慧上午到新北中和區烘爐地參拜，接受媒體聯訪表示，每次好事陳其邁都搶先做，就是標準「緊緊緊」。藍心湄的提議很好，對長者而言不只實質福利，情感上也須一同照顧。

至於胞妹蘇巧純任董事的曠世智能股份有限公司獲政府投資遭質疑，被問及是否支持修公職人員利益衝突迴避法，蘇巧慧表示，公司經營者是劉姓負責人家族，非她妹妹，相信劉姓家族在投資申請時會按政府規範申請。未來法律如果有任何變動，所有公司都應遵守。