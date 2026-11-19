聽新聞
0:00 / 0:00
蘇巧慧：若當選 敬老卡改成「至尊卡」
民主進步黨新北市長候選人蘇巧慧今天表示，如果當選，一定在各面向更尊重長者，也希望能把敬老卡改成「至尊卡」或其他更有意義的名字。
高雄市長陳其邁17日說，藝人藍心湄建議敬老卡可改叫「至尊卡」或「尊榮卡」，高雄2027年要換新卡，已試擬2款「至尊卡」設計。
蘇巧慧上午到新北中和區烘爐地參拜，接受媒體聯訪表示，每次好事陳其邁都搶先做，就是標準「緊緊緊」。藍心湄的提議很好，對長者而言不只實質福利，情感上也須一同照顧。
至於胞妹蘇巧純任董事的曠世智能股份有限公司獲政府投資遭質疑，被問及是否支持修公職人員利益衝突迴避法，蘇巧慧表示，公司經營者是劉姓負責人家族，非她妹妹，相信劉姓家族在投資申請時會按政府規範申請。未來法律如果有任何變動，所有公司都應遵守。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。